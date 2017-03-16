Доллар потерял в весе почти один рубль / На фоне подорожавшей нефти и повышения ставки ФРС США

Публикации за 16.03.17

Сегодня американская и европейская валюты значительно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне повышения мировых цен на нефть и решения Федеральной резервной системы США повысить ключевую процентную ставку. Сегодня на торгах на Московской бирже курс доллара снизился почти на один рубль до 58 рублей, евро подешевел до 62-х рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время случал ориентиром для Банка России при назначении официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара опустился на 87 копеек до 58,2437 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 62 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,1128 рубля, евро – 62,8428.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне повышающихся цен на нефть. «Черное золото» марки Brent подорожало до $52,35 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на отметке $49,37 за баррель.

На позициях российской валюты сказалось и ожидаемое решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ключевой ставки до диапазона 0,75-1,00% годовых, однако при этом американский регулятор не обозначил планы ускорить темпы ужесточения политики в ближайшее время, что спровоцировало повсеместное падение курса доллара.

Между тем, как считают аналитики банка «Зенит», несмотря на комфортные для рубля итоги заседания ФРС, поддержка вряд ли окажется продолжительной. Цены на нефть не спешат восстановить прежние уровни, а это значит, что для отечественной валюты по-прежнему актуален диапазон 58-60 рублей по курсу доллара.

Москва, Анастасия Смирнова

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