Официальный курс доллара упал ниже 58 рублей

Публикации за 17.03.17

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на выходные и понедельник официальный курс доллара почти на 30 копеек – до 57,9344 рубля, евро официально подешевел 62,3722. Между тем биржевые курсы валют уже опустились ниже этих значений на фоне очередной попытки роста нефтяных котировок.

К 12:50 мск на биржевых торгах американская валюта подешевела до 57,85 рубля, европейская – до 63,32. Торги проходят на фоне слабого роста нефтяных котировок. «Черное золото» марки Brent подорожает на 0,3% и торгуется на отметке $51,91 за баррель. Американская нефть WTI продается по $48,99 за баррель (+0,5%).

Как отмечают аналитики, поддержку российской валюте оказывают начавшийся налоговый период, а также разница процентных ставок в пользу рублевых активов даже после повышения ставки по доллару, что позволяет биржевым спекулянтам обогащаться за счет высокодоходных операций carry trade.

В своем обзоре Банк России признал, что укрепление рубля в февральский налоговый период иногда было избыточным, но при этом отметил, что в целом за месяц курс национальной валюты был вблизи равновесия.

Согласно данным регулятора, в феврале компании нефтегазового сектора резко увеличили продажи валюты по сравнению с заложенными в федеральный бюджет на 2017 год оценками. Это обстоятельство наравне с ростом спроса на рисковые активы на глобальных рынках привели к росту рубля против доллара.

«Хотя в отдельные дни указанные факторы приводили к избыточному укреплению рубля, в целом по итогам февраля 2017 года курс российской национальной валюты формировался вблизи своего краткосрочного равновесного уровня», – говорится в обзоре ЦБ.

Как считает регулятор, операции Минфина по продаже валюты не оказали существенного влияния на курс рубля, поскольку были учтены участниками рынка в котировках ещё в конце января 2017 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.03.17

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