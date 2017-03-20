Рубль продолжает укрепляться: снижение нефтяных котировок не стало помехой

Публикации за 20.03.17

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дешеветь по отношению к российскому рублю, несмотря на снизившиеся нефтяные котировки. Доллар опустился к отметке в 57 рублей, евро – остается дешевле 62 рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что отечественная валюта переукрепилась на 10-12%.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара подешевел до 57,2847 рубля. В то же время евро продавался вблизи отметки 61,80.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,9344 рубля, евро – 62,3722.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне снижения нефтяных котировок, что ранее обычно приводило к ослаблению рубля и росту курсов иностранных валют. Североморское «черное золото» марки Brent продается по $51,41 за баррель (-0,6%), американская нефть марки WTI – по $48,28 (-1%).

Поводом для снижения цен на нефть стали данные о росте буровой активности в США. Согласно подсчетам нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок выросло за неделю, завершившуюся 17 марта, на 14 единиц до 631. При этом сохраняющийся высокий уровень поставок из стран-членов ОПЕК, несмотря на действие глобального пакта о сокращении добычи, также сыграл против нефти. В частности, поставки нефти в Азию составят порядка 714 млн баррелей в марте, показали данные Thomson Reuters. Это на 3% выше уровня декабря, когда было объявлено о заключении сделки по сокращению нефтедобычи членами Организации стран-экспортеров нефти и рядом других государств, в том числе Россией.

По оценкам аналитиков, эта ситуация свидетельствует о том, что достижение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке отодвигается, как минимум, на вторую половину года при условии, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении объемов производства «черного золота».

Как считает главный аналитик CMC Markets Рик Спунер, которого цитирует Bloomberg, одним из ключевых факторов, который определит движение нефтяных котировок в ближайшее время, станут спекуляции по поводу расширения ОПЕК соглашение о сокращении производства. «Это важный фактор для рынков, и если он не будет перевернут, это может привести к медвежьему развитию (падению нефтяных котировок)», – отметил эксперт.

Так или иначе, даже на этом фоне с учетом повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США российский рубль, благодаря сохраняющейся высокой ставке Банка России, пользуется повышенным спросом у валютных спекулянтов для проведения высокодоходных операций carry trade.

Эта ситуация вынудила финансистов пересмотреть среднесрочный взгляд на перспективы отечественной валюты. «Если ранее мы ожидали восстановление доллара, сейчас мы допускаем продолжение развития его слабости и тестирования годовых минимумов в районе 56,5. Ситуация неопределенная, закрытие текущей недели должно прояснить среднесрочные тенденции», – отметил в своем обзоре аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Комментируя сегодня ситуацию с курсом российской валюты, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что рубль переукреплен на 10-12% от фундаментальных значений, однако эта ситуация позволяет выполнять текущие валютные обязательства бюджета. По его словам, которые приводит «Интерфакс», у бюджета есть еще потребность в валюте для выполнения обязательств по внешним валютным обязательствам. «У нас есть еще возможность купить не меньше $1 млрд. Не факт, что мы ею воспользуемся. Это сверх тех средств, которые идут на пополнение Резервного фонда», – сказал министр.

Стоит отметить, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин дал однозначно понять, что понижения ключевой ставки Банка России, от которой зависит доступность кредитных ресурсов для развития экономики, ожидать в ближайшей перспективе не стоит. По словам главы государства, необоснованное и преждевременное ее снижение может привести к инфляции и ослаблению рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.03.17

Экс-мэр Ельца набросился с топором на журналистов: возбуждено уголовное дело (ФОТО). / «Начальству втирают очки!» – как свердловское правительство ради галочки участвует в программе Года экологии. / Гарри Поттер вернется в большое кино. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»