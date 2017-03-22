Доллар подорожал на 40 копеек

Публикации за 22.03.17

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю на фоне снижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже доллар и евро прибавили в весе почти по 40 копеек.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара подорожал на 40 копеек до 57,6360 рубля. В то же время евро торговался на бирже в районе отметки 62,2 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 57,2323 рубля, европейской – 61,7308.

Поводом для ослабления рубля послужило снижение нефтяных котировок в связи с ростом запасов «черного золота» в США. В настоящее время североморская нефть марки Brent продается с понижением на 0,4% на уровне $50,76 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется вблизи отметки $48 за баррель.

Как отмечают аналитики, с учетом сохранения спекулятивного интереса нерезидентов к рублевым активам, ближайшим важным событием для рынка станет заседание российского Центробанка, вокруг которого уже традиционно много неопределенности.

«Мы ожидаем, что регулятор оставит размер ключевой ставки без изменений, но намекнет на возможность его снижения в текущем полугодии. Такой сценарий будет умеренно-позитивен для рубля и внутреннего долгового рынка», – отмечается в обзоре банка «Зенит».

Стоит отметить, что в последнее время представители российского правительства регулярно говорят о переукрепленности рубля. Согласно последнему заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, отклонение от фундаментальных значений составляет порядка 10-12%. По оценкам экспертов, во многом этому способствует приток спекулятивных капиталов на российский валютный рынок для получения прибыли за счет операций carry trade при сравнительно высокой ключевой ставке ЦБ на уровне 10%.

Примечательно, что осенью прошлого года при цене на нефть марки Brent $50,93 курс доллара составлял 63,3465 рубля, евро – 69,7255.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.03.17

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