Биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей

Публикации за 22.03.17

Сегодня во второй половине дня американская валюта заметно подорожала по отношению к российскому рублю и поднялась в цене выше рубежного уровня в 58 рублей на фоне активизировавшегося снижения нефтяных котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 14:10 мск на торгах на Московской бирже курс доллара достиг отметки 58,09 рубля, евро – 62,69.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 23 марта, будут ниже биржевых значений. Банк России установил курс доллара на уровне 57,6360 рубля, евро – 62,2699.

Поводом для ослабления российской валюты стало существенное снижение нефтяных котировок. Стоимость североморской нефти марки Brent упала почти на 1,4% до $50,25 за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,2% до $47,66 за баррель.

Нефтяные котировки начали падение накануне после публикации данных Американского института нефти (API) о росте запасов «черного золота» в США на 4,5 млн баррелей до 533,6 миллиона за неделю, завершившуюся 17 марта, хотя аналитики прогнозировали увеличение лишь на 2,8 млн баррелей.

Рост запасов объясняется наращиванием добычи нефти в США, которая увеличилась более чем на 8% с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,1 млн баррелей в сутки, что посоставимо с уровнем конца 2014 года, когда началось обрушение нефтяных котировок.

Официальная статистика о запасах в США Управления энергетической информации (EIA) выйдет сегодня в 17.30 мск. Между тем, уже сейчас на рынке вновь активизировались опасения относительно бесполезности сокращения нефтедобычи участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими государствами, не входящими в картель. Баланс спроса и предложения так и не был достигнут.

Москва, Анастасия Смирнова

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