Доллар снова стал дешевле 58 рублей

Публикации за 23.03.17

Сегодня американская и европейская валюты дешевеют по отношению к российскому рублю. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара закрепился ниже отметки в 58 рублей, евро возвращается к уровню в 62 рубля, несмотря на то, что стоимость нефти остается ниже рубежа в $51 за баррель.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара опустился до 57,5228 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 62,10.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,6360 рубля, евро – 62,2699.

Валютные торги проходят на фоне попыток восстановления нефтяных котировок, которые накануне вечером впервые с ноября опускались ниже $50 за баррель после публикации официальных данных о росте запасов сырья в США. Сегодня «черное золото» марки Brent прибавляет в цене почти 0,2% и торгуется на отметке $50,77 за баррель. Американская нефть марки WTI подорожало до $48,20 за баррель (+0,3%).

Как отмечают аналитики банка «Зенит», хотя рубль несколько потерял позиции пропорционально снижению нефтяных котировок, но выглядит дорого относительно их уровня. Если цена барреля европейского сорта опустится ниже $50, российская валюта может ускорить темпы ослабления.

Между тем, как считают финансисты, в поддержку наверняка выступит Центробанк РФ, если не понизит размер ключевой ставки (сейчас 10%) на пятничном заседании. Кроме того, впереди пик налоговых выплат, что также должно сдержать рубль от существенного ослабления.

Москва, Анастасия Смирнова

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