Биржевой курс доллара приподнялся выше 57 рублей

Публикации за 27.03.17

Сегодня американская и европейская валюты немного подорожали по отношению к рублю на фоне снизившихся мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже доллар превысил отметку в 57 рублей, евро поднялся до уровня в 62 рубля.

К 10:40 мск биржевой курс доллара подорожал до 57,04 рубля, тогда как сразу после открытия торгов поднимался до 57,10 рубля. В то же время курс евро достиг 61,98 рубля, а максимальная сделка была совершена за 62,06.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,4247 рубля, евро – 61,8636.

Валютные торги проходит на фоне понизившихся нефтяных котировок. «Черное золото» марки Brent подешевело до $50,5 за баррель, американская нефть марки WTI – до $47,59. Поводом к падению стали данные сервисной компании Baker Hughes об увеличении количества буровых установок в США. По итогам завершившейся 24 марта рабочей недели их число выросло на 20 единиц до 809. В годовом выражении рост составил 74,4%.

В то же время на международном валютном рынке доллар продолжает снижение по отношению к большинству мировых валют, подешевев до минимума за четыре месяца в паре с японской иеной. Долларовый индекс WSJ, отслеживающий динамику «американца» к корзине 16 валют, опустился на 0,4% – до 89,66 пункта, тогда как долларовый индекс ICE, учитывающий пары с валютами шести основных торговых партнеров США, потерял 0,3%, отмечает «Финмаркет».

В поддержку российской валюте выступает текущий налоговый период, пик которого приходится на понедельник и вторник, уточняет Reuters. При этом объем сегодняшней уплаты НДПИ может достичь 350 млрд рублей, а завтрашний налог на прибыль составить 550 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

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