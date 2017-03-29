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Публикации за 29.03.17

ВТБ: Доллар скоро подорожает до 62-62 рублей

ВТБ: Доллар скоро подорожает до 62-62 рублей

В среднесрочной перспективе курс доллара достигнет 62-63 рублей. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его оценке, это произойдет одновременно с падением цен на нефть в результате увеличения добычи «черного золота» в США и странах Персидского залива.

«Ощущение, что фундаментально цены на нефть должны быть ближе к $45 за баррель, чем к $55. Это подтолкнет курс рубля наверх, в среднесрочной перспективе мы говорим об уровне 62-63 рубля к доллару», – сказал Соловьев, слова которого цитирует .

Как считает банкир, ценам на нефть угрожает наращивание добычи со стороны ряда стран Персидского залива, а также действия администрации США.

«Развитие сланцевого газа, размораживание месторождений на Аляске, выход из климатических соглашений», – отметил он.

«Дальнейшее движение рубля, мы все-таки видим ослабление в среднесрочной перспективе, в основном мы опасаемся падения цены на энергоносители», – заключил Соловьев.

Стоит отметить, что в последние два дня мировые цены на нефть вернулись к росту. Сегодня «черное золото» марки Brent торгуется с повышением почти на 0,5% на уровне $51,57 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $48,56 (+0,3%).

На этом фоне российская валюта переживает очередную волну укрепления. Биржевой курс доллара подешевел сегодня до 56,78 рубля, евро – до 61 рубля.

По итогам утренних биржевых торгов Банк России установил на завтра, 30 марта, официальный курс доллара на уровне 57,0241 рубля, евро – 61,5347.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 29.03.17

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