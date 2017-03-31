Доллар стал дешевле 56 рублей

Публикации за 31.03.17

Сегодня американская и европейская валюты продолжают дешеветь по отношению к российскому рублю. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара закрепился ниже отметки в 56 рублей, а евро опустился до 60 рублей.

К 10:54 мск биржевой курс американской валюты подешевел до 55,91 рубля, европейской – до 59,78. Напомним, официальный курс на сегодня составляет 56,3779 рубля, евро – 60,5950.

Опорой российской валюте остаются высокие процентные рублевые ставки, а также продажа экспортной выручки от реализованной по относительно высоким ценам начала года нефти, отмечает Reuters.

На текущей неделе еще одним фактором поддержки, по мнению участников рынка, могло выступать бегство из южноафриканского ранда и активов ЮАР на фоне политического кризиса в стране в аналогичные, но более безопасные российские инструменты. Похожая ситуация складывается и с Турцией, где накануне референдума 16 апреля немного желающих наращивать позиции в местных активах, инвесторы наоборот хотят снизить риски.

«Вновь российские активы представляют собой привлекательную альтернативу в регионе. Таким образом, данные события в Турции и ЮАР могут положительным образом сказаться на притоке портфельного капитала на отечественный рынок в начале апреля», – отметил в обзоре аналитик ВТБ24 Станислав Клещев.

Аналитики «Росбанка» со своей стороны обращают внимание, что «тактически российский валютный рынок находится в ситуации, когда негативные новости игнорируются, а позитивные – становятся поводом для укрепления рубля.

«Характер движения выглядит весьма серьезно, так что остановить его будет по силам лишь серьезным факторам сопротивления», – говорится в обзоре банка.

По мнению финансистов, таким фактором могло бы выступить вмешательство российских финансовых властей, например, усиление вербальных интервенций со стороны Минфина и Минэкономразвития.

«Другим поводом для коррекции рубля на обозримую перспективу может выступить сезонная слабость платежного баланса во втором квартале 2017 года», – предположили эксперты.

Поддержкой рублю остаются высокие процентные рублевые ставки, по-прежнему привлекательные для иностранных инвесторов и после ужесточения политики ФРС и смягчения ЦБР. Одновременно участники рынка отмечают низкий спрос на валюту как со стороны населения, так и со стороны импортеров.

Стоит отметить, что в настоящее время мировые цены на нефть, оказывавшиеся ранее заметное влияние на курс рубля, снижаются после вчерашнего повышения. «Черное золото» марки Brent торгуется на уровне $52,76 за баррель (-0,3%). Американская нефть марки WTI дешевеет на 0,25% и продается по $50,22 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

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