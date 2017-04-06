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Публикации за 06.04.17

Футбольный клуб «Химки» не найдет помощи в правительстве Московской области

Футбольный клуб «Химки» не найдет помощи в правительстве Московской области

Власти Подмосковья не планируют оказывать финансовую помощь футбольному клубу «Химки» для вывода команды в российскую премьер-лигу. Об этом сообщил глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Нам видится нецелесообразным вкладывать минимум полмиллиарда рублей в год на содержание команды, чтобы она могла выступать в премьер-лиге в середине таблицы. Это бюджет одной школы и трех детских садов, надо уметь расставлять приоритеты», – заявил Терюшков на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, футбол – народная игра, но довольно дорогая. «У нас в регионе около семи десятков спортивных клубов в самых разных видах спорта, им мы стараемся оказывать финансовую помощь, потому как без этих средств они просто исчезнут со спортивной карты страны. Что же касается таких видов, как футбол, баскетбол или хоккей, то на эти клубы мы не станем расходовать бюджетные средства, для этих целей нужно искать инвесторов», – сказал министр.

В то же время Терюшков подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы подмосковная футбольная команда выступала в российской футбольной премьер-лиге.

На данный момент ФК «Химки» выступает во втором по статусу после РФПЛ дивизионе –национальной лиге, где занимает 10-ую строчку в турнирной таблице.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

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