Отношения России и США достигли дна: эскалацию конфликта может остановить встреча двух президентов

Публикации за 11.04.17

Российско-американские отношения достигли своего дна и заставили вновь задуматься об угрозе прямого военного столкновения между двумя странами. Чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, по мнению экспертов, необходима встреча двух президентов – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов обратил внимание, что в России после президентских выборов в США довольно широкое распространение получили представления, что вот теперь будем договариваться.

«Но мы видим, что этого не происходит, что – то ухудшение российско-американских отношений, которое происходило последние 3 года, скорее всего, будет продолжаться», – сказал Рогов, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

«Сейчас самое важное – остановить нарастание военной напряженности. Военная атака (сил ВМС США) на сирийскую авиабазу заставила многих вновь задуматься об угрозе прямого военного столкновения между Россией и США», – продолжил он.

Как считает эксперт, для российской стороны сейчас сложность заключается в том, чтобы понять, какие цели преследуют их американские коллеги. «Честно говоря, не понимаю, какова позиция Трампа. В течение последней недели она (позиция) менялась на 360 градусов. То они заявляют, что администрация Трампа не добивается смешения Асада (Башар Асад – президент Сирии), то заявляет, что необходимо, чтоб он ушел», – пояснил Рогов.

Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Василий Кузнецов согласился, что сейчас неясно, насколько далеко готова зайти новая администрация Белого дома.

«Непонятно, насколько Вашингтон думает о дальнейшем вовлечении США в Сирии, и какую форму примет это вовлечение. Непонятно также, какие надежды получили или новые страхи испытали региональные игроки, как в связи с ударами изменится их поведение. Турецкие заявления были резкие, но как изменится их политика? Реакция Асада пока тоже не очень понятна. Эти удары могут привести, как ни парадоксально, к усилению его позиции, а могут – к тому, что он будет более гибок», – полагает Кузнецов.

Он также отметил, что для решения сирийского вопроса необходимы переговоры, а вести их от имени сирийского народа, кроме Асада, пока некому.

Старший советник директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований(CSIS) Ольга Оликер со своей стороны отметила, что события последней недели – химическая атака на Идлиб, в которой Запад обвинил сирийской правительство и самого Асада, и последующие за ней бомбардировка США аэродрома в Хомсе – ярко продемонстрировали, что борьба с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) не является приоритетом ни для одной стороны.

«Администрация Трампа решила, что война хотя бы частично против Асада. А в России – война хотя бы частично, чтобы поддержать Асада. С одной стороны, мы все хотим бороться с ИГИЛ, но ни у той, ни у другой стороны это не приоритет», – считает Оликер. Эксперт также добавила, что ни Москва, ни Вашингтон до сих пор не предоставили «хорошего плана по стабилизации региона».

Кузнецов в той связи подчеркнул, что такая «персонализация» и «примитивизация» сирийского конфликта, которая сводится к вопросу о поддержке Асада, не приведет к позитивному результату.

«Это бесконечная примитивизация очень сложной реальности. Это очень сложный конфликт, в который вовлечено очень большое количество игроков. Нельзя принести мир и закончить гражданскую войну, убрав или оставив одного человека, точно так же, как нельзя решить конфликт, сбросив 60 ракет. А дальше что?» – сказал он.

С такой точкой зрения согласился президент Российского совета по международным делам (РСМД), бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

«Уход Асада не решит проблему в Сирии. Мы это видели на примере Ирака, на примере Ливии. Повторять эти трагические ошибки ни США, ни Россия, ни сирийского народ явно не захотят», – заявил он.

Иванов выразил уверенность в том, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона положит начало восстановлению контактов между Москвой и Вашингтоном.

«Любой человек, который понимает значение российско-американских отношения для международной стабильности, должен быть заинтересован в успехе предстоящего визита госсекретаря Тиллерсона в Россию. Успех визита – официальное объявление о договоренности проведения встречи на высшем уровне», – уверен бывший министр.

Заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Андрей Загорский также отметил, что встреча Путина и Тиллерсона станет только «началом разговора».

«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы можем оказаться в ситуации, когда возможно умышленное или неумышленно столкновение и потери и с российской и с американской стороны. Важность остановить эскалацию и добиваться деэскалации сегодня понимается многими. Если мы действительно достигли дна, то по крайне мере, нам есть откуда оттолкнуться», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что расхождения и напряженность в российско-американских отношениях возникает не только по сирийскому вопросу, но и в районе Черного и Балтийского морей, в Арктике.

«Самое правильное, что можно сделать сегодня – восстановить связи между военными. Сейчас мы приостановили действия мер, которые должны были помогать избегать столкновения. Хочу обратить внимание, что американские эксперты на протяжении всех последних лет четко и ясно предлагали хотя бы Арктику изъять из запрета на военные контакты, чтобы сохранить ту стабильность, которая там была», – сказал Загорский.

Москва, Мария Вяткина

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