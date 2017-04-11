Жители Дмитрова жалуются на ужасный запах из пруда, где умирает рыба

Публикации за 11.04.17

В подмосковном Дмитрове в одном из центральных городских прудов резко изменился цвет воды, сам пруд источает неприятных запахи, а на поверхность воды массово всплывает дохлая рыба, передает «Радио 1».

Пруд расположен на улице Подъячева. По словам местных жителей, здесь вода всегда была чистой – в летнее время всегда купались, рыбачили. Однако на минувшей неделе ситуация изменилась – от воды несет отходами жизнедеятельности человека.

Представители администрации подтвердили информацию о происшествии с водоемом. По словам начальника местного отдела экологии Игоря Невского, власти уже направили запрос в Министерство экологии и природопользования региона, попросив взять пробы и установить причины неприятного запаха и массового мора рыбы.

Москва, Алексей Васильев

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