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Публикации за 13.04.17

В Подмосковье выявлен новый очаг птичьего гриппа

В Подмосковье выявлен новый очаг птичьего гриппа

Новый очаг вируса птичьего гриппа выявлен в Московской области – на территории личного подсобного хозяйства в деревне Ушаково в Лотошинском районе Подмосковья, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Россельхознадзора.

Вирус был обнаружен по результатам исследования, проведенного в областной ветеринарной лаборатории. Для подтверждения опасного диагноза пробы материала павших в хозяйстве птиц уже направлены сотрудникам ВНИИ защиты животных.

На данный момент Россельхознадор проводит комплекс мероприятий, направленных на локализацию и недопущение распространения вируса. Проводится дезинфекция хозяйственных помещений и используемого инвентаря. Также планируется провести подворовой обход для выявления возможного заражения.

Москва, Алексей Васильев

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