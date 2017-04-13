Провокация террористов и недальновидность Трампа: за обострение сирийского кризиса нужно «благодарить» Саудовскую Аравию, Турцию и Катар

Публикации за 13.04.17

Эскалация ближневосточного конфликта, в частности, химическая атака на сирийский город Идлиб, была профинансирована Саудовской Аравией, Катаром и Турцией, которые опасались объединения усилий России и США в борьбе с международным терроризмом. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

По их оценке, недальновидные действия президента США Дональда Трампа, попытавшегося воспользоваться ситуацией и продемонстрировать свою силу своему главному сопернику – Китаю, привели к тому, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают мощнейший кризис. Этого и добивались организаторы провокации.

Гениальная провокация против США и России

По мнению заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, химическая атака в Идлибе 4 апреля была проведена для того, чтобы сорвать визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию и «поссорить» Москву и Вашингтон.

«Организатора химической атаки в Идлибе, из-за которой наши (российско-американские) отношения едва не встали на грань войны, зовут Абдуллах аль-Мухайсини – он глава организации «Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация), саудовский гражданин, который все это устроил, чтобы сорвать сближение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, что было бы обидно, так как Дональд Трамп и Владимир Путин искренне настроены на сближение друг с другом», – заявил Платошкин.

«Тахрир аш-Шам» была основана 28 февраля 2017 года, это бывшая «Ан-Нусра» («Джебхат Ан-Нусра» – запрещенная в РФ организация) и «Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация). Соединенные Штаты эффективно бомбили эту организацию в течение этого года. Они убили практически все их полевое руководство в районе Идлиба», – пояснил эксперт.

По словам Платошкина, после того как террористы, которые контролировали город, поняли, что по ним «назревает совместный удар» США и России, они решили устроить эту провокацию.

Заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов согласился, что саудитам необходимо было сорвать «наметившееся сближение» России и США, и обратил внимание на «тайминг» химической атаки.

«Она произошла практически моментально после того как администрация Трампа заявила, что она не собирается свергать режим в Сирии», – подчеркнул он и пояснил, что режим нынешнего главы сирийского государства Башара Асада очень неудобен для ряда многих стран этого региона.

Как отметил Платошкин, страны, которые непосредственно заинтересованы в свержении Асада и финансируют так называемую «вооруженную оппозицию» в Сирии, – это Саудовская Аравия, Катар и Турция.

«Это все было 4 апреля. Через 2 дня была «Большая семерка», откуда Тиллерсон приехал сюда (в Москву). Это гениально-спланированная операция», – сказал эксперт и пояснил, что провокаторы не оставили администрации Трампа времени на обдуманное решение.

Почему Трамп «повелся» на провокацию

Дальнейшее развитие событий после «химической атаки» усугубил сам Трамп, отправив 59 ракет на сирийский аэродром Шайрат, считают эксперты.

По мнению Суслова, Вашингтон «уцепился» за химическую атаку, чтобы на фоне своих внутриполитических неудач продемонстрировать силу. Он напомнил, что инициативы Трампа отменить «Обамакер» – реформу системы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы, которая должна была обеспечить средний класс американцев медицинской страховкой, а также ужесточить миграционную политику – встретили жесткое сопротивление. В этой ситуации для Трампа жизненно необходимо оправдать хотя бы часть ожиданий своего электората, чтобы «не превратиться в бессмысленного и бесполезного Обаму».

«Администрация Трампа в первые месяцы оказалась в тяжелой внутриполитической ситуации. Это и жесточайшая война со стороны демократов, и политического истеблишмента в целом, и обвинения, что она (администрация Трампа) имела и имеет какие-то связи с Россией. Они срочно воспользовались ситуацией, чтобы продемонстрировать силу Китаю», – сказал Суслов.

Он пояснил, что обновленный Белый дом изначально назвал Китай угрозой №1 и главным соперником. «Не случайно, этот удар (удар ВМС США по сирийскому аэродрому) был нанесен в ходе визита Си Цзиньпиня (глава Китайской народной республики) в США», – добавил эксперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин согласился, что аваиаудары США были осуществлены для выстраивания «особых отношений» с Китаем. «Дональд Трамп решил показать мускулы китайцам, причем в оскорбительной для них форме», – считает Мухин.

При этом он отметил, что даже американский истеблишмент был ошеломлен стремительным решением атаковать сирийскую базу, что показывает спонтанность этого поступка.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также обратил внимание на «спонтанность» этих ударов.

«Американские ракеты «Томагавк» – это очень эффективное оружие. При грамотном применении они дают до 95% эффекта. Здесь дошло 23 ракет из 59 запущенных. Элементы инфраструктуры аэродрома не потерпели никакого серьезного ущерба – склады горюче-смазочных материалов не были уничтожены. Все это свидетельствует о поспешности подготовки удара», – сказал он.

Россия предлагали остаться «в сторонке»

Суслов обратил внимание, что несмотря на то, что действия Трампа были направлены на Китай, они напрямую затронули интересы России в регионе.

«России предлагалось постоять в сторонке. Администрация Трампа понимала суть сделки с Россией – в обеспечении российского нейтралитета. Но оставить Россию в сторонке не получилось», – сказал он.

Россия, объявившая, что она отстаивает право сирийского народа на самоопределение и волеизъявление, резко негативно восприняла заявления США о свержении Асада, поэтому вслед за взаимными упреками последовал кризис в отношениях двух стран, отмечают эксперты.

По мнению Мухина, визит Тиллерсона в Россию, состоявшийся накануне, не повлиял на ситуацию, а лишь в очередной раз продемонстрировал, что американская политика «зашла в тупик».

«Рекс Тиллерсон заранее объявил, что он приедет, и предъявил ультиматум, что было весьма странно, потому что ультиматум не анонсируют. Уже стало понятно, что о принятии или непринятии ультиматума речи не идет – это, простите, детский сад. Тиллерсон не ответил по существу ни на один вопрос. Он либо повторял то, что он говорил до этого, либо просто уходил от ответа», – обратил внимание Мухин.

При этом эксперты выразили уверенность, что Москва принципиально не позволит свергнуть Асада «под давлением американцев». Однако в результате успешной провокации с «химической атакой» совместные военные операции РФ и США в Сирии действительно становятся очень маловероятными.

Китаю не удастся молча отсидеться

Платошкин также обратил внимание, что Китай, которого недавние события на Ближнем Востоке коснулись казалось бы косвенно, должен вмешаться в конфликт, так как отчужденность и нейтралитет, который сейчас хранит Пекин, губительны для КНР.

«Сирия не так далеко от них, как им кажется. Частью группировки, которая ответственна за химатаку в Идлибе, является «Исламская партия Туркестана (запрещенная в РФ организация). Нашим китайским друзьям не надо объяснять, что эта группировка действует в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и хочет построить там всемирный халифат», – отметил эксперт.

«Так что, если китайцы думают, что они отсидятся, то пусть не удивляются, когда «Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ группировка) поднимет восстание в Синьцзяне, будет дистанцироваться Россия и весь остальной цивилизованный мир», – добавил он.

Москва, Мария Вяткина

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