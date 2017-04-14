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Публикации за 14.04.17

Британия превратилась в карикатурного противника России / Лондон, «нападая» на Москву, пытается подстроиться под Трампа

Британия превратилась в карикатурного противника России Лондон, «нападая» на Москву, пытается подстроиться под Трампа

Великобритания пытается самостоятельно утвердиться на международной арене после выхода из Европейского союза – этим объясняются недавние нападки британских политиков на Россию и отмена визита министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву. Однако эти попытки, как считает российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, запоздалые и безуспешные.

«Великобритания попыталась встроиться в общий мейнстрим, который формирует сейчас администрация Трампа, но не преуспела в этом. Она немножко опаздывает – ее позиция получается политически карикатурной», – сказал Мухин в интервью РИА «Новый День» и отметил, что Лондон не формирует ни европейскую, ни атлантическую повестку дня.

Эксперт обратил внимание, что Британия «поддерживает в Сирии агрессивные выпады против России, при этом не предлагает собственной повестки дня». «Это попытка вспрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», – считает Мухин.

При этом, как подчеркнул политолог, отказ Джонсона посетить Москву с официальным визитом после обострения ситуации в Сирии и обвинений в адрес России в покрывательстве сирийского правительства, которое якобы устроило химическую атаку в Идлибе, – это проявление слабости. «Боюсь, что он испытал бы здесь морально-нравственное унижение», – заявил политолог и пояснил, что Джонсону сейчас сложно было бы предъявить официальную позицию Великобритании.

Напомним, Лондон поддержал американский удар ВМС по сирийскому аэродрому «Шайрат», а также призвал ужесточить санкции против России и добиться вывода российских войск из Сирии.

Москва, Мария Вяткина

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