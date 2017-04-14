Из кризиса в стагнацию: оптимизм правительства РФ об оживлении экономики слишком преувеличен

Публикации за 14.04.17

Оптимизм российских чиновников высокого ранга относительно «оживления» отечественной экономики слишком преувеличен. Как считают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, на самом деле ситуацию следует характеризовать как стагнацию, о чем свидетельствуют и опросы, и динамика инвестиций, и поведение фондового рынка.

«В последнее время правительственные чиновники весьма оптимистичны в оценке экономической ситуации и часто говорят о возобновлении экономического роста в России как о свершившемся факте <…> Нам представляется, что дела обстоят иначе, чем видится правительственным оптимистам: устойчивого оживления экономики пока нет, и прежде, чем говорить о мерах по поддержанию экономического роста, необходимо придать импульс его оживлению и выходу экономики из стагнации. При отсутствии специально принимаемых мер стагнация может затянуться очень надолго», – говорится в очередном обзоре «Центра развития» НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Экономисты обращают внимание, что по итогам марта Сводный опережающий индекс (СОИ) после резкого спурта в январе-феврале скорректировался с 8,9% до 4,2%. Про их оценке, завершение спада 2015-2016 гг. представляется практически бесспорным, однако ожидать начала бурного роста нельзя.

В докладе отмечается, что в марте наибольший позитивный импульс исходил со стороны нефтяных цен. Средняя цена нефти Urals составила $50 за баррель, что на 37% больше, чем было в марте прошлого года ($37). В этих условиях было бы очень странно, если бы при таком значительном росте нефтяных цен общая ситуация в экономике ухудшилась.

Однако, с другой стороны, внутренний спрос остается слабым, динамика новых заказов и уровень запасов готовой продукции дают разнонаправленные сигналы. Экономисты обращают внимание, что настораживает также прекращение роста нефтяных цен и фондовых индексов, в результате – в рамках существующей экономической модели трудно надеяться на быстрый рост.

«По мере того как будет сходить на нет «эффект базы», возникший из-за низкого (кризисного) уровня нефтяных цен и цен на российские акции в начале 2016 г., СОИ тоже будет снижаться, указывая на замедление и без того не слишком высоких темпов роста», – говорится в докладе.

Вместе с тем, как отмечают экономисты «Центра развития», в феврале экономическая активность выросла по сравнению с январем только в 14 регионах, в 22 – осталась на прежнем уровне, и при этом снизилась – в 46. «Таким образом, изменения оказались фактически «зеркальными» по отношению к тому, что наблюдалось месяц назад (в январе – по сравнению с декабрем – активность выросла в 48 регионах, не изменилась в 21 и снизилась в 13)», – констатируют эксперты.

Более того, как говорится в докладе, в феврале Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) вновь оказался ниже критического уровня в 50%, упав с 54,9 до 42,7%.

«Мы не считаем, что это указывает на значимое ухудшение экономической конъюнктуры, но, по крайней мере, свидетельствует о неустойчивости роста в масштабах всей страны. Об укреплении позитивных тенденций говорить явно рано. Хотя существование общего восходящего тренда по-прежнему выглядит наиболее вероятным, ожидать начала быстрого роста оснований нет. Скорее, речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013-2014 гг.», – считают экономисты.

Они также обращают внимание, что число регионов, в которых экономическая активность выросла «в среднем» за три последних месяца (декабрь 2016 г. – февраль 2017 г.), составило 36, что меньше половины (44%) от общего числа. Соответственно, больше, чем в половине (56%) регионов, экономическая активность продолжила сокращение.

В целом, глубина и территориальная «распространенность» спада остается значительной, констатируют эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.04.17

Шутовская борьба КПРФ и ЛДПР за «корону российской оппозиции» на руку «ЕР» и Навальному. / Жительница Подмосковья откусила напавшему на нее грабителю палец. / Рейтинг безопасности стран: в России жить страшно, но весело. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»