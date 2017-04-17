В Балашихе не успевают сдать в срок школу

Публикации за 17.04.17

Строящаяся школа в микрорайоне Центр-2 Балашихи не будет сдана в срок – графики выполнения строительных работ постоянно меняются, а сроки при этом не соблюдаются. Об этом сообщил сегодня глава городского округа Евгений Жирков.

По его словам, у инвестора возникли проблемы с финансированием проекта, поэтому подрядчики не хотят продолжать работу на объекте. При этом, как предполагалось изначально, школа уже должна была быть построена, передает телеканал «360».

«Сегодня у этой строительной компании есть ряд проблем. Мы поставили в известность Минстрой и стараемся совместно работать над тем, чтобы передать этот проект более крупным компаниям», – сказал Жирков.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу до 1 сентября закончить все работы по строительству школ, которые вводятся в эксплуатацию в текущем году.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.04.17

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