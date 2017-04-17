Путин поддержал крепкий рубль

Публикации за 17.04.17

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что России нужен крепкий рубль. О выгодах сильной национальной валюты глава государства сказал во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Путина, это может стать источником «современных инвестиций» с помощью высокотехнологичного импорта.

Как сказал президент РФ, решение главной задачи – строительство современной, высокотехнологичной экономики в России – невозможно решить без привлечения инвестиций.

«Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор, в связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что «существуют некоторые предложения, которые, наверное, можно заранее продумать, посоветоваться с коллегами в правительстве и, может быть, в ходе дискуссии с парламентом прийти к какому-то совместному решению».

Медведев со своей стороны сказал, что «действительно, центральный пункт повестки дня – создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики».

Стоит отметить, что даже правительственные чиновники неоднократно выступали за ослабление рубля, что может позитивным образом отразиться на экспортных отраслях и развитии отечественной импортозамещающей промышленности. Ранее высказывались мнения, в том числе со стороны главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева и министра экономического развития РФ Максима Орешкина, о том, что для российской экономики выгоден доллар по 65 рублей.

Между тем эти словесные интервенции не сыграли своей роли. Официальный курс доллара на завтра, 18 апреля, составит 56,2505 рубля, евро – 59,8393. На биржевых торгах американская валюта упала до 55,9 рубля, европейская – до 59,53.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.04.17

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