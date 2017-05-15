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Экономика

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Публикации за 15.05.17

Слабый рубль мешает развитию экономики России / Дешевая нацвалюта создает конкуренцию за счет благосостояния населения

Слабый рубль мешает развитию экономики России Дешевая нацвалюта создает конкуренцию за счет благосостояния населения

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ предупредили о рисках занижения курса рубля. По их мнению, от дешевой национальной валюты выигрывают только трудоемкие торгуемые сектора за счет сокращения стоимости труда в валютном выражении. В то же время снижаются инвестиции в высокотехнологичные производства, которые обеспечивают конкурентные преимущества российской экономики на мировом рынке.

Исторический опыт показывает, что искусственное занижение курса нацвалюты влечет за собой больше негативных последствий, чем позитивных, говорится . Конкурентные преимущества создаются, но за счет благосостояния населения. В конечном итоге реальный курс рубля укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен. В документе особо отмечается, что мнение авторов доклада может не совпадать с официальной позицией ЦБ РФ.

Укрепление российского рубля по отношению к мировым валютам в Центробанке объясняли продажей экспортерами возросшей валютной выручки. На фоне высоких цен на нефть ЦБ покупал доллары, чтобы сгладить скачки курса. В результате роста ликвидности реальные ставки оказались отрицательными, а рост зарплат опередил рост производительности труда. Ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и перестала зависеть от политики регулятора.

На равновесие реального валютного курса влияет структура экономики, наличие квалифицированных высокопроизводительных кадров, а также технологическое и инновационное развитие. Искусственно созданный слабый рубль оказывает давление по двум направлениям – труд и капитал.

В первую очередь снижаются зарплаты в производстве торгуемых товаров. Так в результате роста нефтяных котировок в начале текущего года заработные платы в обрабатывающих отраслях показали рост, но остались ниже китайских на 20%. Для того чтобы продолжать политику ценового демпинга, России придется и дальше снижать зарплаты работникам и конкурировать в этой сфере с государствами, испытывающими избыток дешевой рабочей силы. Однако рост трудоемких отраслей ограничен демографическими показателями, и есть риск, что уровень жизни в стране начнет снижаться, а технологическое отставание продолжит расти.

«Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения», – отмечают аналитики.

В то же время ослабление валютного курса подстегивает цены, что, как следствие, влечет снижение спроса на импортные инвестиционные товары и комплектующие. Тогда как зачастую импорт играет значимую роль во внутренних инвестициях в основной капитал. Таким образом, дешевый рубль выгоден только низкопроизводительным отраслям, он не позволяет ресурсам перемещаться в более производительные и капиталоемкие сферы экономики.

«Учитывая, что в последние годы многие сложные товары производятся с большим количеством импортных комплектующих на конечных частях производственных цепочек, для таких товаров слабый курс нивелирует выгоды от удешевления рабочей силы и других факторов, позволяющих встраиваться в производственные цепочки. К тому же капиталоемкие отрасли производят более дифференцированные (неоднородные) товары из-за специфики капитала. Поэтому в таких отраслях ценовая конкуренция имеет меньшее значение по сравнению с трудоемкими», – уточняется в документе.

Российские власти обеспокоены ростом курса рубля с начала года. Так глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что нацвалюта переукреплена на 10-12%, министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал курс 57 рублей за доллар ударом по экономике, а в Совете Федерации вообще предложили заморозить обменный курс.

Тем временем, в конце апреля президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым дал понять, что России нужен крепкий рубль. По словам главы государства, это может стать источником «современных инвестиций» с помощью высокотехнологичного импорта.

Москва, Зоя Осколкова

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