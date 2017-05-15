Рубль крепнет: Россия и Саудовская Аравия снова приподняли цены на нефть

Публикации за 15.05.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне повышения мировых цен на нефть после заявления России и Саудовской Аравии, выступивших за продление соглашения о сокращении добычи «черного золота». На торгах на Московской бирже курсы доллара и евро упали более чем на 50 копеек.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс американской валюты опустился почти на 64 копейки до 56,5258 рубля. В то же время курс европейской валюты снизился до 61,8 рубля.

Для сравнения: официальный курс доллара на сегодня составляет 57,1640 рубля, евро – 62,0915.

Поводом для укрепления рубля стал рост нефтяных котировок. Североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $52,05 за баррель. Американская нефть марки WTI достигла отметки $49,02 за баррель. Это произошло после совместного заявления России и Саудовской Аравии о пролонгации соглашения о сокращении нефтедобычи еще на девять месяцев. Об этом стало известно после встречи министров энергетики двух стран Александра Новака и Халида аль-Фалиха.

Комментируя ситуацию, аналитик ФГ «Калита -Финанс» Дмитрий Голубовский отметил, продление соглашения о сокращении нефтедобычи действительно способно стать драйвером роста для нефтяных котировок, однако установленные ранее максимумы для отечественной валюты вряд ли будут превышены.

«Мы сохраняем приверженность этой точки зрения и рекомендуем выкупать USD/RUB на спадах в район 56. Это особенно актуально в свете распространяющихся слухов о том, что в момент достижения своей инфляционной цели в 4% Банк России начнет интервенции на валютном рынке уже не в пользу Минфина, а ради пополнения своих валютных резервов. Последние официальные данные по инфляции в России указывают на то, что цель близка. Если соглашение ОПЕК+ будет продлено, нефть продолжит расти, и инфляция достигнет, наконец, заветных 4%, у Банка России будут развязаны руки для того, чтобы остановить так раздражающее правительство укрепление рубля, если оно продолжится, и спровоцировать его ослабление по цене нефти до комфортных правительству уровней, т.е. минимум на 10-15%», – говорится в комментарии финансиста.

Примечательно, что аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ публично предупредили о рисках занижения курса рубля. По их мнению, от дешевой национальной валюты выигрывают только трудоемкие торгуемые сектора за счет сокращения стоимости труда в валютном выражении. В то же время снижаются инвестиции в высокотехнологичные производства, которые обеспечивают конкурентные преимущества российской экономики на мировом рынке.

Как сообщал «Новый День», российские власти пока не пришли к единому мнению относительно курса рубля. С одной стороны, высказывается обеспокоенность ростом его курса, с другой – Банк России все делает для того, чтобы национальная валюта окрепла по отношению к доллару и евро.

В частности, глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что нацвалюта переукреплена на 10-12%, а министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал курс 57 рублей за доллар ударом по экономике, а в Совете Федерации вообще предложили заморозить обменный курс.

Между тем в конце апреля президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым дал понять, что России нужен крепкий рубль. По словам главы государства, это может стать источником «современных инвестиций» с помощью высокотехнологичного импорта. Позже глава государства выразил понимание обеспокоенности российских экспортеров крепким курсом рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

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