Глава Минсельхоза РФ поддержал доллар по 60 рублей

Публикации за 19.04.17

Сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев вновь высказался за ослабление курса отечественной валюты. По его оценке, сейчас для экспорта сельхозпродукции был бы выгоден курс доллара по 60 рублей.

«Позиция министерства сельского хозяйства следующая: мы считаем, что излишнее укрепление рубля достаточно негативно скажется, прежде всего, на экспорте нашей продукции, на конкурентоспособности и так далее. Для нас 60 рублей за доллар – это минимальная цена, это то, что будет двигать нашу экономику», – сказал глава Минсельхоза в эфире канала «Россия24».

По словам Ткачева, которого цитирует «Интерфакс», это касается не только агропромышленного комплекса: «небольшая девальвация будет способствовать, безусловно, экспорту».

Как сообщал «Новый День», в середине февраля на фоне дискуссии правительственных чиновников относительно укрепления отечественной валюты, Ткачев говорил, что доллар по 57 рублей является ударом по экономике России.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра составит 56,1753 рубля, евро – 60,2649.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.04.17

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