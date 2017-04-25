Путин заверил, что понимает обеспокоенность крепким курсом рубля

Публикации за 25.04.17

Сегодня президент РФ Владимир Путин выразил понимание озабоченности российских экспортных компаний крепким курсом рубля, что снижает их прибыль в отечественной валюте. Как сказал глава государства, власти ищут варианты рыночных мер влияния на соответствующие процессы.

«Мы понимаем, что это одна из ключевых проблем, и поверьте мне, занимаемся этим практически – я скажу без всякого преувеличения – в ежедневном режиме», – сказал Путин, комментируя опасения представителя экспортеров в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области, передает «Интерфакс».

«Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить. Потому что здесь угрозы со всех сторон», – сказал президент.

«То есть если бы не было камер, я бы вам сказал более подробно, более конкретно. Но пока вот на этом я остановлюсь», – добавил глава государства.

Как сообщал «Новый День», ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев несколько раз высказывал обеспокоенность относительно переукрепления курса российской валюты, что снижает прибыльность отечественных экспортноориентированных компаний. По его оценке, сейчас для экспорта сельхозпродукции и экспортных предприятий других отраслей был бы выгоден курс доллара по 60 рублей.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра, 26 апреля, составит 55,8453 рубля, евро – 60,7932.

Москва, Анастасия Смирнова

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