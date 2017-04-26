Путин ослабил рубль: доллар поднялся почти на 50 копеек

Публикации за 26.04.17

Американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю. Сегодня на торгах на Московской бирже курс доллара вырос почти на 50 копеек и превысил уровень в 56 рублей, евро поднялся до 61,5 рубля. По оценке аналитиков, национальная валюта в краткосрочной перспективе может ослабнуть на 4-5% после вербальных интервенций главы государства и потери поддержки со стороны налоговых выплат экспортеров.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара подорожал на 47 копеек до 56,3131 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи отметки 61,5 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 55,8453 рубля, евро – 60,7932.

Ослабление рубля началось накануне. Как отмечают аналитики банка «Зенит», снижение потока валюты на продажу со стороны экспортеров, а также волатильность нефтяных котировок, заставили биржевых игроков более внимательно следить за главным ориентиром.

Цены на нефть вновь оказались под давлением статистики из США. Рост объемов добычи на старте автомобильного сезона может говорить о том, что снижение запасов может оказаться меньше ожидаемых. Кроме того, остается неясность, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, что явно играет не в пользу ценового роста, обращают внимание финансисты.

Сегодня «черное золото» марки Brent колеблется на бирже с небольшим понижением вблизи уровня $52 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $49,5 за баррель.

Между тем, как отмечают аналитики, внутренние события для рубля перестали быть однозначно позитивными. Поток валюты на продажу со стороны экспортеров вчера резко снизился после уплаты основных налогов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин осуществил вербальную интервенцию, заявив о поиске властями рыночных механизмов ослабления рубля.

«В краткосрочной перспективе рубль сохраняет риски умеренного ослабления на 4-5%. Оставшиеся налоговые платежи, с учетом благоприятной конъюнктуры денежного рынка, вряд ли смогут оказать ему поддержку», – говорится в обзоре финансистов.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, которых цитирует Reuters, в фокусе внимания биржевых игроков пятничный совет директоров Банка России, от которого большинство экспертов ждет снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 9,50% годовых. Такая перспектива формально может сыграть против рубля, сужая процентный дифференциал между ставками ФРС и ЦБР, на сегодня один из самых привлекательных для спекуляций carry-trade.

Москва, Анастасия Смирнова

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