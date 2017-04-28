Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% / После обеспокоенности Путина крепким рублем

Публикации за 28.04.17

Банк России сегодня, 28 апреля, снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 9,25% годовых. Принимая решение, совет директоров взял во внимание приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности, говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем, отметили в ЦБ, инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

Кроме того, регулятор отметил, что принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась.

Центробанк также отметил, что в ближайшее время основным источником инфляционных рисков может стать волатильность мировых товарных и финансовых рынков. Она может повысится на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, решением понизить ключевую ставку до 9,25% Банк России отреагировал на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля. «Как я отмечал в рамках презентации прогноза, Банк России реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля. Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса», – цитирует РИА «Новости» министра.

Глава ведомства также подчеркнул, что регулятору следует продолжить производить оценку рисков с учётом того, что главной целью является «не уровень инфляции текущего года, а долгосрочная ценовая стабильность, предсказуемость инфляционной динамики для населения и бизнеса».

Примечательно, что 24 апреля президент России Владимир Путин выразил понимание озабоченностью российских экспортных компаний крепким курсом рубля, так как это снижает их прибыль в отечественной валюте. По словам главы государства, власти ищут варианты рыночных мер влияния на соответствующие процессы. «Мы понимаем, что это одна из ключевых проблем, и поверьте мне, занимаемся этим практически – я скажу без всякого преувеличения – в ежедневном режиме», – сказал президент.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев несколько раз высказывал обеспокоенность относительно переукрепления курса российской валюты, что снижает прибыльность отечественных экспортноориентированных компаний. По его оценке, сейчас для экспорта сельхозпродукции и экспортных предприятий других отраслей был бы выгоден курс доллара по 60 рублей.

Несмотря на эти заявления, ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

Отметим, что в предыдущий раз Банк России понижал ключевую ставку 24 марта. Тогда совет директоров принял решение снизить ее с 10% до 9,75% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции, чем ожидалось. Однако, как тогда отмечал регулятор, инфляционные риски на тот момент хотя и «несколько снизились», но «сохраняются на повышенном уровне». Тогда же Банк России обнадежил, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.04.17

ЦБ назначил временную администрацию в банке «Спурт». И ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. / Власти обсуждают налоговый маневр для нефтяников. Либо вырастут цены на бензин, либо пострадают дорожные фонды. / ЦБ отобрал лицензии у трех банков за теневые операции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»