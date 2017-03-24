NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Банк России опять подыграл валютным спекулянтам: ключевая ставка снижена лишь на 0,25%

Банк России опять подыграл валютным спекулянтам: ключевая ставка снижена лишь на 0,25%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 10% до 9,75% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции, чем ожидалось. Однако, как отметил регулятор, инфляционные риски хотя и «несколько снизились», но «сохраняются на повышенном уровне».

Банк России обнадежил тем, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.

По прогнозу регулятора, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен снизится до 4% до конца 2017 года, и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах.

Комментируя ситуацию в экономике, Банк России отметил, что восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось. По оценкам, ВВП увеличивается в поквартальном выражении со II квартала 2016 года и в дальнейшем положительная динамика сохранится.

При этом Банк России учитывает неопределённость на рынке нефти и продолжает придерживаться консервативного подхода к прогнозу, закладывая в него снижение цен на нефть до $40 баррель к концу 2017 года и сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем.

Валютный рынок остался равнодушным к решению Банка России, поскольку снижение ставки, хотя оно и не ожидалось, оказалось слишком незначительным. После публикации пресс-релиза регулятора на торгах на Московской бирже курс доллара даже снизился до 57,19 рубля, евро – до 61,87. Очевидно, что решение ЦБ сыграло на руку валютным спекулянтам, которые активно вкладываются в российский рубль и зарабатывать прибыль в рамках операций carry trade за счет разницы процентных ставок и инфляции в разных странах.

Как предполагается, следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 28 апреля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 24.03.17

Паводок в Подмосковье: в Луховицком районе затопило мост через Осетр. / В подмосковном Одинцове загорелся строящийся жилой дом. / Глава подмосковного минэнерго получил инсульт, пытаясь похудеть.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter