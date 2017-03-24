Банк России опять подыграл валютным спекулянтам: ключевая ставка снижена лишь на 0,25%

Публикации за 24.03.17

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 10% до 9,75% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции, чем ожидалось. Однако, как отметил регулятор, инфляционные риски хотя и «несколько снизились», но «сохраняются на повышенном уровне».

Банк России обнадежил тем, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.

По прогнозу регулятора, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен снизится до 4% до конца 2017 года, и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах.

Комментируя ситуацию в экономике, Банк России отметил, что восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось. По оценкам, ВВП увеличивается в поквартальном выражении со II квартала 2016 года и в дальнейшем положительная динамика сохранится.

При этом Банк России учитывает неопределённость на рынке нефти и продолжает придерживаться консервативного подхода к прогнозу, закладывая в него снижение цен на нефть до $40 баррель к концу 2017 года и сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем.

Валютный рынок остался равнодушным к решению Банка России, поскольку снижение ставки, хотя оно и не ожидалось, оказалось слишком незначительным. После публикации пресс-релиза регулятора на торгах на Московской бирже курс доллара даже снизился до 57,19 рубля, евро – до 61,87. Очевидно, что решение ЦБ сыграло на руку валютным спекулянтам, которые активно вкладываются в российский рубль и зарабатывать прибыль в рамках операций carry trade за счет разницы процентных ставок и инфляции в разных странах.

Как предполагается, следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 28 апреля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 24.03.17

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