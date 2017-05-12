NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

Импорт подкосит рубль: глава МЭР объяснил, почему неизбежно ослабнет российская валюта

Импорт подкосит рубль: глава МЭР объяснил, почему неизбежно ослабнет российская валюта

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин продолжает настаивать на том, что российская валюта обязательно ослабнет по отношению к доллару даже при нынешнем уровне нефтяных цен. Сегодня он пояснил, что рубль станет дешевле из-за роста импорта из стран дальнего зарубежья, который с начала года уже увеличился на 20-25%.

«При текущих ценах на нефть у нас обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 рублей за доллар, где-то 62-63. Вот эта вся история сохраняется. И с одной стороны, ухудшение платежного баланса, с другой – снижение процентных ставок – это то, что будет оказывать влияние на валютный рынок», – сказал Орешкин в интервью телеканалу .

По словам министра, крепкий курс рубля, который сложился с начала года, способствует росту импорта, и в итоге это обстоятельство ослабит российскую валюту.

«Процесс идет небыстро и постепенно. В итоге эти тенденции приведут к тому, что импорт вырастет до такого уровня, что текущий счет платежного баланса перестанет быть крепким. А крепость его вначале года, в том числе, связана с сезонностью», – отметил Орешкин.

Он считает, что «если тот тренд, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы».

«Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас, при таком дефиците платежного баланса», – прогнозирует глава МЭР.

Как сообщал «Новый Регион», Орешкин ранее неоднократно прогнозировал ослабление рубля. В апреле он отмечал, что при сохранении текущих цен на нефть курс доллара ослабнет примерно до 62 рублей к концу 2017 года. Если же нефтяные цены к концу года снизятся до $40 за баррель, то, по базовому прогнозу Минэкономразвития, доллар подорожает до 68 рублей.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на выходные и понедельник составит 57,1640 рубля, евро – 62,0915 при цене нефть марки Brent $50,7 за баррель, WTI – $47,75 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.05.17

Из трех российских банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой. / Работники подмосковного склада украли ноутбуки на 3,5 млн рублей. / Власти РФ упростили порядок подтверждения стажа для начисления пенсий.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter