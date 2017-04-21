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Публикации за 21.04.17

В Подмосковье готовятся «шашлычные» рейды

В Подмосковье готовятся «шашлычные» рейды

В предстоящие майские праздники инспекторы экологического надзора в Подмосковье будут переведены на усиленный режим работы. Им предстоит отслеживать граждан, которые организуют приготовление шашлыков и прочих блюд в неприспособленных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

В ведомстве отмеили, что на территории заказников, заповедников и прочих особо охраняемых природных территорий строго запрещается разводить костры и устраивать пикники.

Организовать такой отдых граждане могут лишь на специально обустроенных для этого площадках, который в Московской области создано более тысячи. Что же касается разведения костров в неположенном месте, то за такие действия нарушителям будет грозить штраф 5 тысяч рублей. В прошлом сезоне в майские праздники были оштрафованы сразу 227 нарушителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.04.17

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