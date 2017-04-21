Сбившая двух человек в нетрезвом виде бывшая полицейская получила 3 года и 4 месяца колонии

Публикации за 21.04.17

Серпуховский городской суд признал бывшую сотрудницу полиции Анастасию Булгакову виновной в гибели двух граждан и приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, передает «Ока-инфо».

Сообщается, что наказание бывшая сотрудница полиции будет отбывать в колонии поселении. Кроме того, ей предстоит выплатить родственникам погибших 400 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного им морального вреда.

Булгакова была осуждена за то, что находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на двух пешеходов. Этот трагический инцидент произошел в декабре минувшего года в районе второй Московской улицы, недалеко от дома №80. Попавшая под колеса нетрезвой женщины супружеская пара от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Москва, Алексей Васильев

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