Выборы во Франции развенчали миф о демократии в Европе / Политолог Алексей Мартынов об итогах первого тура президентской кампании

Публикации за 24.04.17

Первый тур президентских выборов во Франции развенчал миф о демократических и честных избирательных процедурах в Европе. Результат голосования фактически стал известен еще до закрытия избирательных участков. Как считает российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, который наблюдал за ходом выборов в Париже, эта кампания может подвести черту под существованием Пятой республики.

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что еще задолго до завершения подсчета голосов на президентских выборах во Франции, фавориты уже известны: лидером оказался бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон, за ним следует глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. На третьем месте бывший премьер-министр страны, республиканец Франсуа Фийон. Разница между кандидатами минимальная: Макрон набирает 23,8% голосов, Ле Пен – 21,7%, Фийон – 19,9%.

При этом, как отметил Мартынов, Фийон уже формально признал свое третье место и сделал заявление, призвав своих сторонников не голосовать за кандидата, который транслирует радикально-националистические идеи, то есть за Ле Пен.

«По сути он уже призвал голосовать за Макрона, что само по себе странновато», – подчеркнул эксперт и добавил, что Макрон – «технологический продукт действующей власти», на который работал весь административный ресурс действующей власти во Франции.

«Под него (Макрона) применялись серые и черные технологии, в том числе, сегодняшние exit poll через бельгийские СМИ, хотя никакие компании не проводили эти exit poll.

«Это все известные штучки. В условиях таких минимальных разрывов в голосах- каждая подобная манипуляция влияет на результат», – уверен политолог.

«Налицо сговор. Властям любыми средствами нужно было добиться, чтобы во втором туре оказался Макрон, так как любой, кто выйдет во второй тур с Марин Ле Пен, обязательно выиграет, потому что лидер «Национального фронта» слишком резка и радикальна для французов. Здесь также работает сексистский момент – большинство французов не видит своим президентом женщину», – продолжил он.

Как сказал эксперт, результат выборов буквально за час был «вбит в голову» населению Франции. «Нагнетается медийная информационная повестка по всем телеканалам, информагентствам. При этом результат вбивается не так, как мы привыкли – посчитано такое-то количество бюллетеней и пока результат вот такой… Нет! Модуляция обратная: первые вторые места – вот эти! И дальше идет объяснение почему», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, такая ситуация неприятно поражает. «Поражает такое вольное трактование европейских выборных стандартов, о которых нам без конца на протяжении 25 лет говорят разные международные организации, пытаясь оценивать наши выборы и нашу избирательную систему. Может быть, мы действительно чего-то не знаем. Но сравнивая российские и французские выборы, я хочу сказать однозначно, что в российской избирательной системе гораздо меньше возможностей и узких мест для таких манипуляций с мнением избирателей. Хотя почему-то нас постоянно и навязчиво уверяют в обратном», – констатировал политолог.

В этой связи он также обратил внимание, что французские избиратели очевидно будут недовольны результатами голосования, так как Макрон представляет лишь чуть больше 20% искусственно созданных политтехнологами избирателей.

«Вся Франция и все французы, конечно, будут критически недовольны. Впервые во второй тур президентских выборов не выходит ни один из представителей традиционных крупнейших партий Франции – социалист и республиканец. Это серьезный звоночек для Пятой республики. Я подозреваю, что сегодняшние президентские выборы – это последние выборы в Пятой республике. Видимо, пришло время сменить ее Шестой», – считает Мартынов.

Он пояснил, что эта идея уже давно обсуждается в экспертной среде, так как нынешняя система позволяет государству при административном ресурсе манипулировать своими гражданами. «Эта система абсолютно несправедлива и именно об этой несправедливости во Франции говорят. Не знаю, будут ли протестовать, но внутренняя неудовлетворенность есть», – сказал эксперт.

«Резюмируя выше сказанное, я бы попросил всех критиков нашей избирательной системы, которые пытаются обвинять наши выборы, замолчать. Пускать посмотрят, что происходит в их любимых Европах», – заключил эксперт.

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