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Публикации за 02.05.17

Пушкинский свиновод оштрафован за сброс стоков

Пушкинский свиновод оштрафован за сброс стоков

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало свиноводческое хозяйство из поселка Софрино-1 в Пушкинском районе за загрязнение ручья неочищенными стоками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что загрязнение ручья было пресечено во время проверки инспекторов экологического надзора – животноводческому предприятию пришлось направить сточные воды в бункер-накопитель. Также было выявлено, что у предприятия нет проекта нормативов по допустимым сбросам в окружающую среду загрязняющих веществ.

За выявленные нарушения в сфере природоохранного законодательства руководство фермы привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.05.17

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