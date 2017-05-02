NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.05.17

В подольском микрорайоне в пруду неожиданно побелела вода

В подольском микрорайоне в пруду неожиданно побелела вода

В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске на Красноармейской улице местные жители заметили, что вода в местном пруду приобрела странный белый оттенок. Теперь экологи планируют взять пробы из водоема, передает РИАМО со ссылкой на источник в территориальном управлении администрации в Климовске.

Проверка подтвердила, что вода действительно стала белой, при этом источник загрязнения пока не установлен: из близлежащих домов и строительных объектов утечек не зафиксировано.

Есть подозрение, что рабочие со стройки могли слить остатки побелки, что и привело к изменению цвета воды. Так или иначе, экологи намерены провести исследование качества воды.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.05.17

Ученые выявили связь между группой крови и риском инфаркта. / Роскомнадзор внес в реестр запрещенных три мессенджера. / В Подольске задержан украинец, распространявший метадон.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter