В подольском микрорайоне в пруду неожиданно побелела вода

Публикации за 02.05.17

В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске на Красноармейской улице местные жители заметили, что вода в местном пруду приобрела странный белый оттенок. Теперь экологи планируют взять пробы из водоема, передает РИАМО со ссылкой на источник в территориальном управлении администрации в Климовске.

Проверка подтвердила, что вода действительно стала белой, при этом источник загрязнения пока не установлен: из близлежащих домов и строительных объектов утечек не зафиксировано.

Есть подозрение, что рабочие со стройки могли слить остатки побелки, что и привело к изменению цвета воды. Так или иначе, экологи намерены провести исследование качества воды.

Москва, Алексей Васильев

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