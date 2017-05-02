В Подольске из-за прорыва трубы в реку Сосновку попали канализационные стоки

Стоки канализации попали в воды реки Сосновки в подмосковном Подольске. Причиной этого инцидента стал прорыв трубы, передает РИАМО.
Отмечается, что авария на трубопроводе, проходящем под рекой для транспортировки стоков на канализационно-насосную станцию, случилась в минувший понедельник.
В результате прорыва трубы произошел разлив стоков на поверхность реки Сосновка. Ночью и утром на этом аварийном участке вели работу сотрудники МУП «Водоканал» и устранили проблему.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 02.05.17
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