В Подольске из-за прорыва трубы в реку Сосновку попали канализационные стоки

Публикации за 02.05.17

Стоки канализации попали в воды реки Сосновки в подмосковном Подольске. Причиной этого инцидента стал прорыв трубы, передает РИАМО.

Отмечается, что авария на трубопроводе, проходящем под рекой для транспортировки стоков на канализационно-насосную станцию, случилась в минувший понедельник.

В результате прорыва трубы произошел разлив стоков на поверхность реки Сосновка. Ночью и утром на этом аварийном участке вели работу сотрудники МУП «Водоканал» и устранили проблему.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.05.17

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