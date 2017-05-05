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Публикации за 05.05.17

Молочная продукция готовится заметно подорожать

Молочная продукция готовится заметно подорожать

В Московской области в ближайшее время может быть зафиксирован заметный рост цен на молочную продукцию. Об этом сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства и природопользования Андрей Разин. По его словам, для этого есть ряд объективных причин.

«Потребитель сегодня хочет покупать качественное молоко, а не довольствоваться разведенным порошком. А натуральное сырье, как известно, стоит недешево», – сказал чиновник, слова которого цитирует портал «Подмосковье сегодня».

В то же время Разин отметил, что другие виды продовольствия вряд ли подорожают. Он обратил внимание, что объемы посевных по овощам, выращиваемым в открытом грунте, не сокращаются, а только прирастают. «Если говорить о мясе, то в этом случае также отсутствуют предпосылки к удорожанию», – добавил министр.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

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