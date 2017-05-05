Росстат заметил ускорившийся рост цен: подведи капуста, картофель и лук

Публикации за 05.05.17

В апреле индекс потребительских цен в России ускорился до 0,3%, а с начала года стоимость жизни выросла на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По данным ведомства, значительное влияние эту ситуацию оказало удорожание плодоовощной продукции.

В частности, больше всего поднялась стоимость белокочанной капусты – на 28,6%, картофеля – на 21,5%, репчатого лука – на 24,5%, моркови – на 11,1%. Вместе с тем на 7,8-7,9% стали дороже лимоны, помидоры и свёкла. В то же время апельсины, огурцы и чеснок подешевели на 3,5-5,4%, замороженные овощи, груши, орехи и сухофрукты – на 0,3-0,7%

Среди других видов продовольственных товаров на 0,7-1,3% увеличились цены на свинину, сметану, творожные сырки, молочные смеси для детского питания и мороженое.

Вместе с тем на 1,0-1,4% стали дешевле мясо птицы, национальные сыры и брынза, рыба живая и охлажденная, на 0,2-0,3% – сельди соленые, масло оливковое, майонез, чай, пиво зарубежных торговых марок

При этом в апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. В частности, на 0,6-1,4% увеличилась стоимость на роликовые коньки, велосипеды, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.

Кроме того, на 0,6-0,7% возросли цены на краску для волос, сигареты с фильтром зарубежных марок, еженедельные газеты, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, а также эмалированные чайники.

В группе медикаментов значительное снижение цен зафиксировано на валидол – на 4,8%, сульфацетамид – на 3,7%, таурин, офтан катахром, панкреатин, поливитамины без минералов – на 1,1-1,2%. Одновременно на 1,0% стали дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, на 0,7% – бинты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.05.17

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