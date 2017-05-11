В Подмосковье обанкротились более 2,5 тысяч предприятий и бизнесменов

Публикации за 11.05.17

В Московской области обанкротились более 2,5 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, задолженность которых по налоговым платежам достигла 39,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы.

В ведомстве отметили, что для повышения эффективности процедур банкротства налоговые органы региона взяли под контроль деятельность арбитражных управляющих. С января по в контролирующие органы направлено 96 заявлений о нарушении арбитражным управляющим законодательства, подано 3 иска в арбитражный суд о взыскании убытков на сумму 17 млн рублей.

Как говорится в сообщении, с начала года к субсидиарной ответственности привлечено 9 контролирующих должника лиц на сумму более полумиллиарда рублей. По протоколам, составленным налоговыми органами Московской области, вынесено 287 судебных актов о привлечении к административной ответственности органов управления должников на сумму 1 млн рублей, в бюджет, с учетом постановлений прошлого года, поступило административных штрафов на сумму 1,7 миллиона.

Органами прокуратуры и правоохранительными органами по материалам, направленным налоговиками, возбуждено 9 уголовных дел, вынесен 1 обвинительный приговор по делу с суммой ущерба 10 млн рублей.

Всего по итогам 1 квартала 2017 года в ходе дел о несостоятельности (банкротстве) поступило в бюджет денежных средств на сумму 1,7 млрд рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.05.17

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