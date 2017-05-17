Жители Лобни возмущены вырубкой деревьев ради детского сада

Публикации за 17.05.17

Планы городской администрации подмосковной Лобни по строительству нового детского сада в микрорайоне Букино возмутили местных жителей. Дело в том, что власти хотят построить дошкольное учреждение на том месте, где нынче стоит березовая роща, появившаяся всего пару лет тому назад в результате масштабной озеленительной акции, передает «Подмосковье сегодня».

В соответствии с проектом генплана Лобни, новый детсад должен появиться возле местной школы №5 на пересечении Букинского шоссе и улицы Ленина. Именно на этом месте сейчас находится березовая роща.

Местные жители начали сбор подписей против строительства. В то же время городские власти заявляют, что окончательное решение по поводу судьбы березовой рощи пока не принято. Этот вопрос будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут в городской администрации 19 мая.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.05.17

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