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Публикации за 22.05.17

«Это Россия, детка»: медведь Сёма и его хозяйка, сажающие картошку, покорили Интернет

«Это Россия, детка»: медведь Сёма и его хозяйка, сажающие картошку, покорили Интернет

В Интернете набирает популярность видеоролик с трудолюбивым медвежонком Сёмой, который сажает картофель вместе со своей хозяйкой.

«Помощник по огороду, Семочка? Кто мне помогает? Сёма. Ой помощник! Ой!» – восхищается владелица медвежонка.

При этом просит его копать «аккуратненько». И Сёма, похоже, старается вовсю.

«Только в России так могут!», «А мой, гад, опять налился и на балалайке играет», «Симпатичный помощник! Лишь бы маму свою не позвал», – комментируют видеоролик пользователи Youtube.

«Okay seriously, why are bears so friendly in Russia?» (Почему медведи так дружелюбны в России?) – удивляются иностранные пользователи.

Отметим, что видео собрало уже около 55 тысяч просмотров.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.05.17

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