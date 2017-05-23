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Публикации за 23.05.17

В Подмосковье чиновники готовы сдать на металлолом памятники ветеранам Великой Отечественной войны

В Подмосковье чиновники готовы сдать на металлолом памятники ветеранам Великой Отечественной войны

В поселке Мостовик подмосковного Сергиево-Посадского района разрушаются памятники героям Великой Отечественной войны, но чиновники бездействуют, передает телеканал «360».

По словам местных жителей, один из памятников затоплен водой, красная звезда на нем покосилось, а основа мемориала покрылась многочисленными трещинами. Однако вместо ремонта местные чиновники хотят его демонтировать, после чего он может быть распилен и сдан как металлолом.

Еще один памятник – разбившимся летчикам, – находится на территории лесного массива, а разбитая дорога не позволяет к нему добраться. При этом вместо обещанного еще два года тому назад ремонта, местные власти продолжают бездействовать.

Историки уже составили обращение в прокуратуру региона с жалобой на бездействие местных властей.

Москва, Алексей Васильев

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