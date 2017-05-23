В Подмосковье психбольной затопил подъезд мыльными пузырями

Публикации за 23.05.17

В подмосковном Пущино жилец одного из многоквартирных домов терроризировал соседей, устроив в подъезде «мыльный потоп», передает портал Glazey.

По данным издания, инцидент произошел в минувшую субботу. В полицию позвонил местный житель и сообщил, что один из подъездов дома №27 в Пущинском микрорайоне «Г» умышленно заливается жильцом большим количеством мыльной воды. Пузыри с водой затопили не только все лестницы и площадки, злоумышленник якобы намылил даже лифт.

Как выяснилось после проверки, создателем мыльного потопа оказался жилец одной из квартир, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

К месту происшествия была вызвана бригада медиков, которые госпитализировали нарушителя порядка в психиатрическую клинику имени Яковенко.

Москва, Алексей Васильев

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