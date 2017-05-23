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Публикации за 23.05.17

В подмосковном Красноармейске массово гибнут майские жуки

В подмосковном Красноармейске массово гибнут майские жуки

В подмосковном Красноармейске зафиксирован массовый падеж майского жука, что вызвало тревогу местных жителей за состояние экологии и собственное здоровье, передает РИАМО.

Между тем

Комментируя эту ситуацию, энтомолог-лесопатолог Илья Юдаков отметил, что в этом году в Красноармейске наблюдается увеличенная численность майских жуков в сравнении с прежними периодами. В такие моменты активируются природные регуляторы популяции насекомых – бактерии, грибки, – они и доводят популяцию до оптимальных значений.

По его словам, эта пандемия для человека никакой угрозы не несет. «Жителям города не стоит переживать по поводу массовой гибели майских жуков, которая была зафиксирована в этом месяце», – сказал эксперт.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.05.17

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