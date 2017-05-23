СМИ: В Серпухове произошла попытка рейдерского захвата бумажной фабрики

Публикации за 23.05.17

Бумажная фабрика, которая находится на Пролетарской улице в подмосковном Серпухове, сегодня утром подверглась рейдерскому захвату, передает портал «Ока24».

Сообщается, что примерно в 6:00 мск около сорока человек в жилетах с надписями «Компания ДИАМР ЛТД Израиль» перелезли через ограждение и осуществили захват здания.

По данным издания, за этим захватом предприятия могут стоять известный серпуховский предприниматель, а ныне житель Израиля, Юрий Гехт, а также его супруга Татьяна Залазина. Сама фабрика за последнее время несколько раз перепродавалась, а сейчас по спорам в ее отношении идут суды.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.05.17

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