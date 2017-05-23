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Москва

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Публикации за 23.05.17

В Подмосковье землевладелица заплатит 7-миллонный штраф за нелегальную свалку

В Подмосковье землевладелица заплатит 7-миллонный штраф за нелегальную свалку

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск министерства экологии и природопользования Московской области против собственницы земельного участка в поселении Соколовское в Солнечногорском районе, где была выявлена незаконная свалка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первоначально инспекторы экологического надзора получили жалобы от местных жителей и провели проверку, в ходе которой было установлено, что на площади порядка шести тысяч гектаров в течение длительного периода времени осуществляется незаконный сброс коммунальных и строительных отходов.

Была также установлена личность собственницы земельного участка, а также рассчитан ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате этих неправомерных действий.

Как сообщил глава минэкологии Московской области Александр Коган, общая сумма ущерба составила 7,2 млн рублей – именно эту сумму ведомство и предъявило нарушительнице в судебном порядке. Кроме того, владелица участка получила предписание об устранении нарушения в виде незаконных навалов отходов.

При повторной проверке было установлено, что большая часть мусора с указанной территории уже убрана, однако отдельные навалы все еще остаются на месте.

Материалы о неисполнении ранее внесенного предписания направлены в суд для принятия решения о штрафных санкциях.

Москва, Алексей Васильев

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