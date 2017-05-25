Миллиард – на растерзание

Публикации за 25.05.17

Как вузы делят миллиард рублей в рамках конкурса программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) с крупными государственными и молодежными организациями и почему вузовское сообщество не первый год сотрясают скандалы, связанные с администрированием в распределении средств. И главное – зачем засекретили информацию о победителях конкурса. Об этом в материале корреспондентов РИА «Новый День».

Передел сферы влияния

Ежегодно на развитие студенческой активности государство выделяет сотни миллионов рублей в рамках конкурса программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО), который проводит Министерство образования и науки Российской Федерации. К примеру, в этом году в рамках конкурса была разыграно – более миллиарда рублей, в 2016 году – 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Конкурс когда-то стал главным стимулом для развития студенческого самоуправления и поддержки вузовских проектов. Но сейчас вузы бьют тревогу. Как рассказали наши источники из вузовской среды, в настоящее время все сообщество сотрясает череда скандалов, связанных с подведением итогов конкурса и ходом самих конкурсных процедур. Дело в том, что в последние пару лет к конкурсному бюджету «присоседились» организации, совершенно не имеющие отношение ни к самим вузам, ни студенческому самоуправлению. Государственные и молодежные структуры с огромным государственным бюджетом почему-то заинтересовались еще и дополнительным источником финансирования.

То ли по стечению обстоятельств, то ли еще по каким-то причинам, но «передел» внушительного бюджета конкурса странным образом совпал со сменой системы администрирования конкурсных процедур. Ранее администрированием конкурса занималось Минобрнауки РФ, и у вузов не было совершенно никаких претензий ни к ведению конкурса, ни к распределению средств.

Но в 2015 году ведомство по непонятной причине привлекло к администрированию конкурса стороннюю организацию в лице Российского студенческого центра: фактически задачей РСЦ было осуществлять сбор заявок у вузов и передавать их в министерство. («Секретариат Конкурса – Российский студенческий центр осуществляет консультации участников, принимает и регистрирует заявки, организует работу Конкурсной комиссии, обеспечивает организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий Программ Победителей», сказано в Положении о Конкурсе).

Более всего в этой истории с «переменой мест слагаемых» удивляет размер финансирования административной деятельности РСЦ по передаче заявок от вузов в ведомство: для того чтобы провести эту нехитрую работу, выделен бюджет в размере 35 миллионов рублей только в 2016 году! (В нашем распоряжении оказался официальный документ, подтверждающий размер данной субсидии).

Пожалуй, стоит отдельно рассказать о структуре РСЦ, позиционирующую себя на всех площадках и в открытом доступе, как организация, которая ведет свою деятельность «при Минобрнауки». (На официальном сайте организации так и указано – «Российский студенческий центр при Министерстве образования и науки Российской Федерации»). Удивительно, что и само ведомство, прекрасно зная о подобном сомнительном статусе, никоим образом не препятствует такому позиционированию. Однако, как выяснилось, на самом деле РСЦ не имеет никакого непосредственного отношения к структурам Минобрнауки. Его учредительной организацией является Московский авиационный институт (МАИ). И, между прочим, по удивительному стечению обстоятельств МАИ – один из лидеров по объему финансирования в рамках конкурса ПРДСО. Так, в 2016 году этому вузу был поддержан размер финансирования в объеме 25 млн рублей, а в нынешнем – 10 млн рублей (для сравнения, очень многие вузы в рамках нынешнего конкурса получили на свои мероприятия от 300 до 500 тысяч рублей).

Вызывает интерес и отчетность о расходовании солидного ежегодного бюджета. Как, куда и на что РСЦ тратит деньги – непонятно, поскольку на официальном сайте организации нет ни одного отчета о финансовой и хозяйственной деятельности данной структуры.

Как утверждают источники в вузах, после смены администратора в лице РСЦ на вузы началось системное давление. «Раздавались и раздаются звонки, приходят письма с требованием или настоятельной просьбой включить в конкурсную заявку тот или иной проект, не имеющий к вузу никакого отношения. Звучат намеки о том, что в противном случае вуз не получит никакого финансирования, а его отчетность не будет принята», – жалуются представители вузовского сообщества.

Кстати, в подтверждение данных упреков на официальном сайте РСЦ нашелся и документ «Список подведомственных Минобрнауки России образовательных организаций высшего образования, заявки которых к участию в Конкурсе ПРДСО 2017 года НЕ допускаются». Причины недопуска просто фатальные: кто-то забыл сделать твердый переплет, а где-то нарушены формальные принципы составления документа…

Ближний круг

В прошлом году под напором вузов и из-за огромного потока жалоб команду РСЦ поменяли, но ситуация не изменилась. А скорее даже приняла еще более острый характер. Теперь представители Российского студенческого центра фактически открыто заявляют о своей причастности к проведению мероприятий в рамках ПРДСО. Подтверждением данного обстоятельства служит стенограмма недавнего селекторного совещания в Минобрнауки с участием заместителя министра образования и науки Вениамина Каганова.

Одним из первых вопросов повестки значится вопрос «О проведении всероссийских и окружных семинаров-совещаний по развитию деятельности органов студенческого самоуправления, организуемых при поддержке Российского студенческого центра, в 2017 году». То есть, получается, что и руководство Минобрнауки в курсе того, что администратор конкурса, который должен быть «лицом не заинтересованным» на самом деле активно принимает участие в процессе реализации конкурсных мероприятий и распределении внушительного бюджета.

Более того, теперь эту организацию наделили еще и функцией мониторинга ситуации с соблюдением прав студентов и правовых вопросов в вузовской среде. И призвали вузы «активно сотрудничать в РСЦ по этим вопросам».

«Хочу обратить ваше внимание, что Хромов Артем Михайлович не является должностным лицом Министерства образования и науки Российской Федерации и не наделен полномочиями заниматься вопросами защиты прав и интересов студенчества на уровне министерства. Еще раз обращаю ваше внимание, что мы возлагаем такую функцию на Российский студенческий центр», – обратился директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ Игорь Михеев в официальном заявлении к представителям вузов.

Тем не менее, уполномоченного по правам студентов в РФ выбирали методом голосования, и за кандидатуру Артема Хромова отдавали свои голоса те, чьи интересы он защищает. Странно, что кто-то решил самовольно переложить защиту прав студентов на структуру, которая вообще не имеет никакого отношения к данной тематике – ни фактически, ни юридически.

Кроме того, руководство Минобрнауки также открыто заявило и о лоббировании других крупных молодежных организаций в рамках конкурса. В частности, Игорь Михеев в ходе селекторного совещания озвучил ряд организаций, которые наиболее активно привлекают бюджет ПРДСО в последние годы.

«Хотелось бы обратить внимание, что министерство, департамент, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский студенческий центр, РСМ, Российские студенческие отряды – это те организации, с которыми мы будем взаимодействовать в плотном режиме», – заявил он в ходе селекторного совещания.

Между тем, Минобрнауки является распорядителем бюджета конкурса, изначально не предназначенного для подпитки Росмолодежи и общероссийских общественных организаций, а выделяемого исключительно для развития студенческого самоуправления внутри вузов.

К тому же многие из озвученных господином Михеевым организаций получают весьма солидный бюджет на выполнение госзадания. Так, к примеру, мы проанализировали поддержанные мероприятия в вузах и сопоставили их с Планом мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации на 2017 год. Удалось найти ряд просто удивительных совпадений по названиям. Так, к примеру, среди проектов-победителей ПРДСО 2017 обнаружилась Всероссийская премия «Траектория» (на ее проведение выделено 2,5 млн руб) и в госзадании Росмолодежи также фигурирует Финал конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория». Или, к примеру, в госзадании на сайте Росмолодежи значится пункт «Организация в содействии и проведении Всероссийского форума «Преодоление» и в рамках поддержанных проектов ПРДСО 2017 есть «Организация и проведение Всероссийского форума «Преодоление» (на эти целы выделено 4,5 млн руб). А еще среди совпадений Космофест «Восточный» и Окружной слет студенческих добровольческих объединений в рамках Всероссийского форума добровольцев «Доброволец России».

Возможно, это просто совпадения и подведомственная Минобрнауки структура Росмолодежь не имеет никакого отношения к мероприятиям ПРДСО, а названия мероприятий просто очень похожи. В любом случае, более детальное изучение данных обстоятельств – это уже прерогатива компетентных органов.

Как делят деньги

«Вузы по-прежнему фактически отдают свой бюджет в руки сторонним организациям и сами остаются ни с чем. И ситуация довольно парадоксальная, поскольку, разумеется, чтобы мероприятие попало на конкурс, вуз должен сам включить его в свою заявку», – уверяет один из представителей вузовского сообщества. Стало быть, вузы сами виноваты?

Но не все так просто. «Наличие в вузовской заявке крупных общероссийских и международных проектов существенно повышает шансы на победу в конкурсе. И в момент формирования заявок часто раздаются звонки с настоятельными требованиями включить то или иное конкретное мероприятие. Вузы в надежде получить поддержку для своей заявки идут на уступки. Но в итоге получается, что сторонние организации получают почти весь объем финансирования, а сам вуз – три копейки», – описывает ситуацию информированный источник.

Поясним: согласно Положению о Конкурсе ПРДСО, есть две категории мероприятий. Первая категория – это международные, всероссийские и межрегиональные проекты (в ней то, как правило, и принимают активное участие сторонние организации) и мероприятия второй категории – это внутривузовские проекты, направленные непосредственно на работу со студентами вуза.

Согласно нашим данным, по итогам конкурса нынешнего года мероприятия 1 категории выиграли суммарный бюджет порядка 900 млн руб, в то время, как внутривузовские проекты 2 категории получили в рамках конкурса всего лишь порядка 200 млн руб.

Общее напряжение в вузовской среде подогревает еще и фактор секретности. Информация о победителях и распределении государственных средства нигде не разглашается – ни на сайте РСЦ, ни на сайте Минобрнауки РФ нет итогов конкурса, а вузам разослали лишь только их поддержанные проекты. Получается, что вузы-участники конкурса осведомлены только о размере финансирования собственных проектов, но общей картины не знает никто, кроме представителей Минобрнауки и РСЦ. Уж не потому ли засекретили, что слишком большой финансовый перевес наблюдается вовсе не в пользу внутривузовских проектов?

К тому же по итогам окончательного распределения средств многие вузы столкнулись с нехваткой финансирования. Приведем совершенно опосредованный пример для наглядности: вуз должен был провести мероприятие, условно говоря, за миллион и привлечь одну тысячу человек. Но конкурсная комиссия поддержала сумму в размере 250 тысяч рублей, но с теми же количественными показателями. А если речь идет об аренде помещений, гостиничных номеров, аренде оборудования и других затратных статьях, то с таким урезанным финансированием вуз будет просто не в состоянии обеспечить те показатели, которые изначально значились в заявке.

Многие вузы судорожно пытаются где-то найти денег на стороне, ищут спонсоров. Ведь Минобрнауки настоятельно требует предоставить показатели любой ценой. Именно такая установка была озвучена на последнем селекторном совещании в Минобрнауки по теме ПРДСО.

«Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что проведение всех мероприятий должно соответствовать тем критериям и тем задачам, которые были обозначены изначально в ваших заявках», – подчеркнул Игорь Михеев. В то же время Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России, который курирует конкурс, ужесточил систему согласования мероприятий.

Все мероприятия 1 категории должны согласовываться повторно – не только место или время проведения, но и смысловая нагрузка. Источники в вузах утверждают, что такой системы ранее не было, и эта мера была введена с целью дополнительного рычага давления на вузы. «У этого нововведения есть только одна причина – сделать так, чтобы вузы после победы в конкурсе не смогли разорвать договоренности с навязанными организациями и проводить мероприятия самостоятельно, своими силами», – считают представители вузовского сообщества.

С другой стороны, на вузы давят представители РСЦ, требуя предоставления тонн бумажной и электронной отчетности, открыто заявляя о том, что сотрудники РСЦ будут проводить мониторинги показателей эффективности и выполнения всех программ.

В итоге все пришло к тому, что позитивная идея создать конкурс, развивающий студенческие органы самоуправления фактически потерпела крах. Конкурс превратился в источник чьих-то сторонних интересов. Идея развивать студенческую активность внутри вуза, делать жизнь студентов яркой, заставлять их креативить, организовывать мероприятия и работать в команде – все это обернулось чередой бумажных отчетов, разделом и переделом средств, скандалами и большой головной болью для самих вузов.

Что получают вузы и студенты

Посмотрим, что в настоящий момент в итоге получают сами студенты, для которых, собственно и проводится данный конкурс. Огромное количество разъездных мероприятий. Получается, чтобы выполнить все обязательства в рамках проведения всероссийских проектов, студентам придется постоянно находиться в разъездах вместо того, чтобы учиться. К тому же всем понятно, что только внутривузовские мероприятия способствую именно развитию креативности, активности студентов. Однако Минобрнауки почему-то не уделило внимание таким важным аспектам в процессе рассмотрения конкурсных заявок.

Как уже говорилось ранее, именно всероссийские проекты 1 категории получили самый внушительный бюджет. Взять самое дорогостоящее мероприятие «Российская студенческая весна», на ее проведение суммарно выделено 25 млн руб, а бюджет расписан по трем вузам. (В Тульском госуниверситете на «студенескую весну» заложено 9 млн рублей, в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого – еще 9 млн рублей и в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова еще 7 млн рублей).

К тому же, помимо данного финансирования Российский союз молодежи (РСМ) открыто собирает с вузов «взносы» за каждого участника мероприятий «Российской студенческой весны». По нашим подсчетам, сумма «сбора» за участие составляет миллионы рублей. Как и на что тратятся эти деньги – остается загадкой. Информацию о «взносах» легко проверить, ведь каждый вуз официально заключает договор, где указана сумма, выделенная на участие в «Российской студенческой весне».

В заявках ПРДСО есть ряд проектов довольно странной направленности для студентов и, тем не менее, Минобрнауки сочло их важными. К примеру, «Арт-терапевтические треннинги профилактики семейного неблагополучия» более подходящие для какой-нибудь школы экстрасенсов. Или же огромное количество мероприятий, связанных с подготовкой волонтеров для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях: различного рода сборы координаторов и другие проекты в рамках тематики в разных вузах были поддержаны на общую сумму 10 млн рублей. И это при том, что все организаторы массовых мероприятий знают: по установленным правилам за безопасность должны отвечать не волонтеры, а сотрудники правоохранительных органов и ЧОПов.

Возникает вопрос: а для чего тогда все эти проекты на такую внушительную сумму?

В заключение хочется обратиться к представителям Минобрнауки и задать вопрос. Неужели у ведомства не хватает ресурсов, чтобы заниматься ведением конкурса самостоятельно и контролировать порядок и чистоту его проведения? К тому же удивляет тот факт, что из состава конкурсной комиссии исчезли все представители общественных независимых организаций. В том числе, представители Совета по делам молодежи при Минобрнауки РФ.

«Была большая надежда, что с приходом нового министра и новой команды в лице руководителя Департамента государственной политики в сфере детей и молодежи господина Михеева все изменится, но ситуация по-прежнему остается тупиковой», – сокрушаются представители вузов.

P.S. Комментарии в этой статье были даны представителями нескольких вузов исключительно на условиях анонимности, поскольку все, к кому мы обращались за разъяснениями, боятся негативных последствий со стороны Минобрнауки и РСЦ. Но в то же время многие очень хотят, чтобы конкурс ПРДСО вновь проходил справедливо и развивал студенческую активность в вузах по всей стране на равных условиях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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