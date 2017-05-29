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Публикации за 29.05.17

Новая реформа от Воробьева: подмосковные автобусы останутся без кондукторов

Новая реформа от Воробьева: подмосковные автобусы останутся без кондукторов

В скором времени на всех автобусных маршрутах в Московской области будут установлены турникеты, а кондукторы из салонов общественного транспорта исчезнут. Об этом сообщил сегодня глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Середнев.

По его словам, возникновения у турникетов в автобусах больших очередей, которые могли бы затруднить посадку пассажиров, не ожидается. «Москва, к примеру, ввела турникеты еще более десятка лет тому назад, и на пассажиропотоке это никоим образом не отразилось. Турникеты – это, прежде всего, удобство. Наоборот, установка турникетов должна привести к сокращению очередей», – заявил Середнев.

Что касается пригородных маршрутов, протяженность которых превышает 100 километров, то здесь турникеты не появятся. Основная масса пассажиров такого транспорта все равно покупает билеты в кассах автостанций, поэтому турникеты в таких автобусах будут бесполезными. Остальным пассажирам, которые садятся в салон на промежуточных остановках, придется действовать по старинке – рассчитываться с водителем.

О социальных последствиях этой реформы, в результате которой сотни жителей региона останутся без работы, не сообщается, хотя очевидно недовольство населения.

Москва, Алексей Васильев

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