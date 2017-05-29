Жителей коттеджного поселка в Подмосковье заваливает сухими деревьями

Публикации за 29.05.17

Владельцы загородных коттеджей в одном из поселков Ногинского района Московской области вынуждены ежедневно буквально рисковать собственной жизнью. Их участки то и дело заваливает крупными засохшими деревьями, что наносит немало ущерба, передают «Вести».

Сообщается, что проблемы в поселке начались после сильной засухи 2010 года, когда часть деревьев в лесу погибла, но до сих пор никто их не вырубал. Люди ежедневно опасаются за свою безопасность – деревья нередко падают прямо на участки, повреждая все на своем пути.

По данным издания, сосновый бор, который окружает коттеджный поселок и 32 тысячи гектаров леса в Ногинском районе, отдан в 49-летнюю аренду компании «Лестехпром». В соответствии с проектом, компания должна была заниматься заготовкой древесины и нести ответственность за состояние деревьев, однако лесную декларацию фирма до сих пор не подает.

Примечательно, что комитет лесного хозяйства уже несколько лет пытается расторгнуть договор аренды с компанией в судебном порядке. Последнее исковое заявление в суд подавалось осенью минувшего года, на данный момент по нему идут судебные разбирательства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.05.17

Прокуратура о ситуации в «Домодедово»: задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. / Путин: С 2018 года в России начнется Десятилетие детства. / Детский омбудсмен: к семье мальчика, задержанного в Москве за чтение стихов, вопросов нет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»