NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.05.17

Жителей коттеджного поселка в Подмосковье заваливает сухими деревьями

Жителей коттеджного поселка в Подмосковье заваливает сухими деревьями

Владельцы загородных коттеджей в одном из поселков Ногинского района Московской области вынуждены ежедневно буквально рисковать собственной жизнью. Их участки то и дело заваливает крупными засохшими деревьями, что наносит немало ущерба, передают «Вести».

Сообщается, что проблемы в поселке начались после сильной засухи 2010 года, когда часть деревьев в лесу погибла, но до сих пор никто их не вырубал. Люди ежедневно опасаются за свою безопасность – деревья нередко падают прямо на участки, повреждая все на своем пути.

По данным издания, сосновый бор, который окружает коттеджный поселок и 32 тысячи гектаров леса в Ногинском районе, отдан в 49-летнюю аренду компании «Лестехпром». В соответствии с проектом, компания должна была заниматься заготовкой древесины и нести ответственность за состояние деревьев, однако лесную декларацию фирма до сих пор не подает.

Примечательно, что комитет лесного хозяйства уже несколько лет пытается расторгнуть договор аренды с компанией в судебном порядке. Последнее исковое заявление в суд подавалось осенью минувшего года, на данный момент по нему идут судебные разбирательства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.05.17

Прокуратура о ситуации в «Домодедово»: задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. / Путин: С 2018 года в России начнется Десятилетие детства. / Детский омбудсмен: к семье мальчика, задержанного в Москве за чтение стихов, вопросов нет.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter