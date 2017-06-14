Театр абсурда: Жириновский потребовал реновацию для здания Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить здание Государственной думы РФ в программу реновации Москвы. О такой необходимости, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

«Вот обсуждаем реновацию, даем москвичам возможность переехать, они все получат. А реновация здания Госдумы когда будет? Мы сидим в самом плохом здании в мире. Этот зал для уборщиц и вахтерщиц. Так давайте реновацию сделаем и для Госдумы, наконец! Я уверен, что в Новой Москве можно дать достаточно земли инвесторам и построить новое здание», – сказал Жириновский.

«Мы все делаем 26 лет, помогаем стране, а сами находимся в этом здании!» – возмутился политик. По его словам, в новое здание было бы приятно заходить и рядовым гражданам страны.

«Чертежи – все готово, нужен рывок, общая воля парламента и мы переедем в новое здание через три года», – уверен он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин однако скептически отнесся к инициативе Жириновского. «Вот вы правильно сказали, работаем на страну, а себе условия не улучшаем, а если бы улучшали себе условия, тогда бы нас не выбирали», – сказал он.

Напомним, сегодня, несмотря на многочисленные протесты москвичей, в Госдуме в третьем окончательном чтении был принят законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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