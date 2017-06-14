Госдума одобрила идентификацию пользователей Интернет-мессенджеров

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в закон о связи, которые предусматривает обязательную идентификацию пользователей Интернет-месенджеров и ограничения на массовую рассылку сообщений.

Документом оговаривается, что организатор обмена мгновенными сообщениями будет обязан обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера. При этом на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей и по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае нарушения этих норм законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Как отмечают наблюдатели, законопроект разработан, в том числе, для исключения массовой рассылки сообщений с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.06.17

В Москве вырастет стоимость проезда в электричках. / Российские аграрии терпят миллиардные убытки из-за африканской чумы свиней. / Россияне не ждут улучшения жизни в ближайшие годы. Эксперты РАНХиГС: реальные доходы населения продолжают падать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»