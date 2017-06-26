Всей страной: 70% стоимости рекультивации свалки в Балашихе оплатит федеральный бюджет

70% средств, необходимых на рекультивацию скандального полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, будет выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства.

Глава области поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации свалки и на выполнение работ по рекультивации. «Есть поручение президента, и на основании этого поручения федеральная часть в размере 70% будет выделена на рекультивацию. Соответственно, региональная составляющая тоже должна быть учтена в нашем региональном бюджете», – цитирует Воробьева пресс-служба правительства области.

При этом, по словам Воробьева, рекультивация должна быть проведена за 2018-2019 год.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», жители Балашихи пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку из ближайших населенных пунктов и Москвы в ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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