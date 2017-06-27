Вторник, 27 июня 2017, 19:55 мск

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Вирус-вымогатель Petya напал на Россию и Украину

Вирус-вымогатель Petya напал на Россию и Украину

Крупнейшие нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщила пресс-служба компания Group-IB, специализирующаяся на выявлении киберугроз.

«Он (Petya) блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya», – цитирует РИА «Новости» слова представителя Group-IB.

По данным компании, от «вымогателя» пострадали украинские компании «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система.

Кроме этого атаке подверглись такие известные компании как Mars Mondelez International, Ощадбанк, «Новая Почта», Nivea, TESA, магазины «Ашан».

Petya добрался до компьютеров киевского метрополитена, украинских операторов связи – «Киевстар», LifeCell, «УкрТелеКом» и даже правительственных компьютеров в кабинете министров Украины.

Кроме этого вирус стал причиной сбоя в работе Киевского аэропорта в Борисполе.

«Внимание! Уважаемые коллеги/журналисты/пассажиры. Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация – компьютерная-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов», – сообщил исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в «Фейсбуке».

В России атаки вируса были менее успешными. Как уточняет , атака на «Роснефть» также была очень мощной, однако все производственные подразделения были сразу же переведены на производственные системы. «В результате сейчас все производственные активы работают в штатном режиме и в этом сегменте ущерба не было никакого», – уточнил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Кибер-атака затронула также российские банки. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ, в результате зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры, однако нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам не произошло.

В Российском Mars хакерская атака затронула работу подразделения Royal Canin, где до сих пор «есть определенные сложности в работе IT».

Mondelez International подтвердили, что проблемы затронули не только российское представительство, но и европейские филиалы. «На данный момент мы не можем прокомментировать подробности возникшей ситуации и работаем над решением проблемы»,– сообщили в пресс-службе.

Кроме того, атаке подвергся холдинг Evraz. «Основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет», – отметили в компании.

Как сообщил в своем твиттере руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю, Petya распространяется очень быстро. «Вирус Petya с контактным адресом wowsmith123456@posteo.net распространяется по всем мире, огромное количество стран затронуто»,– подчеркнул он.

Судя по последним данным, в настоящее время вирус добрался до прибалтийских государств, в частности, Литвы.

Как сообщал «Новый День», 12 мая стало известно о масштабном распространении по миру вируса-вымогателя WannaCry. Тогда было заражено около 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира, в том числе в России.

WannaCry – специальная программа, блокирующая все данные в системе и оставляющая только два файла: инструкцию о том, что делать дальше, и саму программу Wanna Decryptor – инструмент для разблокировки данных. Пользователю предлагали заплатить «выкуп» в криптовалюте на сумму, эквивалентную примерно 300 долларам. Наиболее распространенные способы установки вируса – скомпрометированные электронные письма и веб-сайты.

Специалисты по антивирусной защите тогда заявляли, что атака может возобновиться, а ее возможным автором могут быть хакеры из группировки Lazarus. Именно они организовали в 2014 году атаку на ЦБ Бангладеш и студию Sony. При этом Lazarus подозревают в связях с Северной Кореей.

Москва, Мария Вяткина

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