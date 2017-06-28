Британия готова ответить авиаударами на кибератаки

Великобритания готова использовать обычные виды вооружения, в том числе авиацию, в качестве ответа на хакерские атаки, которые угрожают Объединенному королевству. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Майкл Фэллон, пишет Times.

По словам главы оборонного ведомства, ответная реакция Лондона на кибератаку может последовать «с воздуха, земли, моря или из киберпространства». Британия обладает своим собственным арсеналом кибервооружения, которое применяется для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке и Сирии. По словам Фэллона, Соединенное Королевство продемонстрировало эффективность этого оружия и стало одной из первых стран, предложивших НАТО технологии для поддержки миссий военного блока.

Таким образом Лондон подталкивает НАТО приравнять атаки хакеров к вооруженному нападению, передает РИА «Новости». В таком случае агрессия в отношении даже одного члена альянса рассматривается как нападение на НАТО в целом, отмечает Times. Раннее стало известно, что компьютерная сеть парламента Великобритании подверглась хакерской атаке. Злоумышленникам удалось взломать некоторые ненадежные пароли почтовых ящиков депутатов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.06.17

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